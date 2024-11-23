السبت 23 نوفمبر 2024
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تعيين وتجديد تكليف قيادات أكاديمية جديدة بجامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عددًا من القرارات، المتضمنة تعيين (٥) من القيادات الأكاديمية الجديدة؛ بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، وكليتيّ الطب البيطري، والفنون الجميلة، بالجامعة.

رئيس جامعة أسيوط يهنأ القيادات الأكاديمية الجديدة

وأكد الدكتور المنشاوي؛ حرص الجامعة علي تحسين الأداء الجامعي بصفة مستمرة، وتوجيه كافة أطراف المنظومة التعليمية؛ نحو مواكبة المعارف، والمهارات، والاتجاهات الحديثة؛ لخلق بيئة مُبدعة، تتناسب مع التطورات التي يواجهها التعليم الجامعي، وقادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية، مُهنئًا القيادات الأكاديمية الجديدة، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق، والسداد.

قرارات تعيين جديدة لرئيس جامعة أسيوط 

 وتضمنت قرارات رئيس الجامعة، تجديد ندب الدكتور علاء الدين حامد سيد علي الأستاذ بقسم علم الحيوان، بكلية العلوم، بالجامعة؛ للقيام بأعمال وكيل معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، بالجامعة؛ لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة عام، إلي جانب تجديد قيام الدكتور محسن محمد سليم الأستاذ المساعد بقسم النحت، بكلية الفنون الجميلة؛ للقيام بأعمال رئيس مجلس القسم، بالكلية.

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رئيس جامعة أسيوط يُصدر قرارات بتعيين وندب 5 قيادات أكاديمية جديدة

وشملت القرارات، في كلية الطب البيطري؛ تعيين الدكتور حسين عوض حسين محمد الأستاذ بقسم طب الحيوان؛ رئيسًا لمجلس القسم، وتعيين الدكتورة غادة أحمد محمد أبو العلا الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية؛ رئيسًا لمجلس القسم، وكذلك تعيين الدكتور خالد محمد أحمد حسانين الأستاذ بقسم الباثولوجيا؛ رئيسًا لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات؛ لكلٍ منهم.

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