ازالة مخالفات بناء في المهد بمركز أجا في الدقهلية (صور)

شهد مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة للتصدي للبناء المخالف في المهد بتطبيق القانون ومنع كافة المخالفات.



وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتطبيق القانون ومنع كافة المخالفات

وبناءً على تعليمات المحاسب محمدعبدالباقي، رئيس مركز ومدينة أجا.

إزالة فورية لحالتين من المباني المخالف

حيث قام فريق العمل بتنفيذ إزالة فورية لحالتين من المباني المخالفة في المهد، وكانت الحالة الأولى عبارة عن سـور مبنى بالطوب الأحمر بمساحة 100متر بقرية ميت دمسيس، بينما كانت الحالة الثانية عبارة عن حوائط بالطوب الأحمر والمونة الطينية بمساحة 104متر بقرية ميت اشنا، خارج الحيز العمراني، دون الحصول على اى ترخيص وتم الإزالة حتى سطح الأرض مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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جاء ذلك بحضور علي الجميل ومحمد البيلي، نائبًا رئيس مركز ومدينة أجا، وأحمد الأجاوي، مدير التعديات برئاسة المركز، والسعيد الجمال، رئيس الوحدة المحلية بميت دمسيس.

إزالة فورية لحاله مبانى بالمخالفة بقرية ميت معاند



كما قام فريق العمل بتنفيذ ازالة فورية لحالة مبانى بالمخالفة عبارة عن شده خشبية لسقف بالدور الثالث علوى بمساحة 160 متر بقرية ميت معاند التابعة للوحدة المحلية باخطاب بدون ترخيص خارج الحيز العمراني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين..

وأكد على أن جهود الدولة مستمرة فى إزالة كافة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدوله وخارج وداخل الحيز العمرانى الغير مرخصة .

الضرب بيد من حديد على أي مخالفات

واكد علي الضرب بيد من حديد على أي مخالفات تتم في نطاق مركز والعمل على تنفيذ القانون بكل حسم وحزم وتأكيد هيبة الدولة.

وذلك بحضور العقيد نائب مأمور مركز شرطة أجا والبيلى نائب رئيس مركز ومدينة أجا ونادية حسين رئيس الوحدة المحلية وفنيين القسم الهندسي بالوحدة..





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