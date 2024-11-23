محافظ الدقهلية: المحافظة بحاجة إلى هوية بصرية تعكس تاريخها العريق

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، المؤتمر الهندسي الدولي الثاني للبحوث والابتكار IECRI الذي تنظمه كلية الهندسة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

وكان فى استقبال المحافظ الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، والدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة،والدكتور سيد ابو السعود عميد كلية الهندسة، وعدد من الوزراء السابقين،وعمداء وأساتذة الجامعات والباحثين من الكليات المختلفة.

الحدث العلمي البارز يمثل فرصة ذهبية للتفاعل بين الخبرات الأكاديمية والعملية.

وألقى محافظ الدقهلية كلمة عبر فيها عن سعادته بوجوده بين كوكبة من رجال العلم في المؤتمر الدولي الثاني للبحوث والابتكار،وأكد أن هذا الحدث العلمي البارز يمثل فرصة ذهبية للتفاعل بين الخبرات الأكاديمية والعملية، والتأكيد على أهمية البحث العلمي والابتكار كركيزة أساسية للتنمية المستدامة في محافظتنا الحبيبة.

محافظ الدقهلية: أنتم مستقبل مصر والأمل فيكم دائما

وخاطب محافظ الدقهلية طلاب الجامعة قائلًا: أنتم مستقبل مصر والأمل فيكم دائما بالتميز والتفوق والعلم لأجلكم ولأجل مصر،وكونوا في الصفوف الأولى بالسعي والإرادة،معربا عن أمله في ترجمة وتحويل العلوم والخبرات والتجارب المتراكمة إلى واقع ملموس من خلال مشروعات تنموية مبتكرة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأكد محافظ الدقهلية على الدور المحوري الذي تقوم به الجامعات المصرية فهي العمود الفقري لمجتمع متحضر واع لدفع عجلة التنمية المحلية،وأن جامعة الدلتا تمثل منارة علمية تساهم في تطوير الأفكار وتقديم الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه المحافظة.

الدقهلية بحاجة إلى هوية بصرية تعكس تاريخها العريق

وأوضح "مرزوق" أن الدقهلية بحاجة إلى هوية بصرية تعكس تاريخها العريق، ومكانتها الرائدة، وإمكاناتها الواعدة،وأن الهدف من هذه الهوية البصرية هو خلق انطباع إيجابي يعكس ملامح التميز والابتكار التي نتطلع إليها، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي،معربا عن ثقته التامة في مشاركة جامعة الدلتا والمنصورة ومختلف جامعات الدقهلية في إنجاز هذا العمل بإبداع واحترافية تليق بهم ومكانتهم.

المحافظة تعتمد بشكل كبير على الدعم العلمي والفني من الجامعات

وأشار محافظ الدقهلية إلى تكامل جهود الجامعة مع متطلبات المحافظة كنموذج رائد نسعى لتعزيزه، حيث تعتمد المحافظة بشكل كبير على الدعم العلمي والفني الذي تقدمه الجامعة، وأنه انطلاقًا من هذا الدور، فإن المحافظة لها شراكة مع العديد من الجامعات وفي مقدمتها جامعة المنصورة وجامعة الدلتا في العديد من المجالات، وأننا نسعى إلى تعزيز هذا التعاون ليشمل إعداد دراسات وأبحاث تخدم خطط التنمية المحلية، وتقديم حلول علمية وابتكارية للمشكلات التي تواجه المحافظة، سواء في البنية التحتية، أو التخطيط العمراني، أو المشروعات البيئية والذكاء الاصطناعي.

الجامعات جميعها تعمل من أجل مصر

ووجه محافظ الدقهلية الشكر للحضور جميعا،والقائمين على هذا الصرح العلمى العريق الذى يعد من أفضل الجامعات المصرية الخاصة لما تتميز به من جودة فى التعليم والتى تخدم أبناء الدقهلية وجميع محافظات الدلتا، وأكد أنه لا يفرق بين جامعة خاصة أو حكومية أو أهلية وأن الجميع يعمل من أجل مصر.

وألقى رئيس جامعة الدلتا كلمة، رحب فيها بمحافظ الدقهلية ووجه تحية شكر وتقدير للجهود المبذولة والمتميزة على مستوى المحافظة، وأهدى الدكتور محمد ربيع درع الجامعة لمحافظ الدقهلية،وأكد استعداد الجامعة فى المساهمة في إعداد ووضع وتنفيذ كل ما تحتاجه المحافظة، وأن الجامعة داعمة وبكل قوة لمحافظة الدقهلية فى مختلف المجالات.

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