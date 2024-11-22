الجمعة 22 نوفمبر 2024
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محافظات

إزالة تعد على 150 مترا خارج الحيز العمراني بقرية سفلاق بسوهاج

محلى ساقلتة يزيل
محلى ساقلتة يزيل تعدى بلوك ١٥٠ متر بسفلاق

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بسوهاج، منزل من البلوك بمساحة ١٥٠مترا تقريبا خارج الحيز العمراني بقريه سفلاق، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. 

رئيس مدينة ساقلتة يشدد على الإزالة الفورية لاى حالة تعدى 

وشدد خالد محسب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، على جميع رؤساء المجالس القروية بأ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فورا وفى المهد، وذلك تنفيذا للتوجيهات بضرورة إعلاء كلمة القانون ضد جميع المخالفين.

وهذا في إطار تنفيذ تعليمات اللواء الوزير عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن إزالة أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر.

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