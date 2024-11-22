إزالة تعد على 150 مترا خارج الحيز العمراني بقرية سفلاق بسوهاج

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بسوهاج، منزل من البلوك بمساحة ١٥٠مترا تقريبا خارج الحيز العمراني بقريه سفلاق، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

رئيس مدينة ساقلتة يشدد على الإزالة الفورية لاى حالة تعدى

وشدد خالد محسب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، على جميع رؤساء المجالس القروية بأ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فورا وفى المهد، وذلك تنفيذا للتوجيهات بضرورة إعلاء كلمة القانون ضد جميع المخالفين.

وهذا في إطار تنفيذ تعليمات اللواء الوزير عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن إزالة أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا