أماكن ومواعيد انقطاع المياه في الدقهلية غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه غدا الجمعة الساعة 8:00 صباحًا حتى 2:00 مساء.

سبب انقطاع المياه غدا في الدقهلية

وعللت مياه الدقهلية انقطاع المياه نظرًا لقيام الشركة بأعمال صيانة طارئة على خط 400 مم بمدينة الكردي - ميت سلسيل.

أماكن انقطاع المياه غدا في الدقهلية

وأشارت مياه الدقهلية إلي أن المناطق المستهدفة هي:

▪️ منطقة المعهد الديني

▪️ منطقة الشيخ موسى

▪️ منطقة حي الرفاعي

▪️ منطقة العلاج الشامل

▪️ منطقة التوايمة







وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا