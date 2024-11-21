الخميس 21 نوفمبر 2024
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أماكن ومواعيد انقطاع المياه في الدقهلية غدًا

انقطاع المياه، فيتو
انقطاع المياه، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه غدا  الجمعة  الساعة 8:00 صباحًا حتى 2:00 مساء.

 

 

سبب انقطاع المياه غدا في الدقهلية 

وعللت مياه الدقهلية انقطاع المياه  نظرًا لقيام الشركة بأعمال صيانة طارئة على خط 400 مم بمدينة الكردي - ميت سلسيل.

 

أماكن انقطاع المياه غدا في الدقهلية 

 

وأشارت مياه الدقهلية إلي أن المناطق المستهدفة هي: 
▪️ منطقة المعهد الديني 
▪️ منطقة الشيخ موسى
▪️ منطقة حي الرفاعي 
▪️ منطقة العلاج الشامل 
▪️ منطقة التوايمة
 


 

 

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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