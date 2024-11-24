مي عمر تخون ماجد المصري بأحداث مسلسل إش إش

يعكف القائمون على مسلسل “إش إش” الذى تقوم ببطولته الفنانة مى عمر حاليًّا على مرحلة مونتاج الحلقات، لتكون جاهزة للعرض خلال سباق رمضان 2025.



وعلمت فيتو أن أحداث مسلسل “إش إش” سوف تشهد خيانة مي عمر لزوجها الذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري، مع نجله الذى يقوم بدوره الفنان محمد الشرنوبي.



تفاصيل مسلسل إش إش

وتدخل إش إش الشخصية التي تلعبها الفنانة مي عمر في خلافات مع خالتها التي تلعب دورها الفنانة هالة صدقي بسبب عملهما في مهنة واحدة.

استخدام الذكاء الصناعي

يستخدم المخرج محمد سامي خاصية الذكاء الاصطناعي ضمن أحداث العمل، حيث يظهر الفنانة "هالة صدقي"، وبعض الفنانين المشاركين في العمل وهم في مرحلة الشباب، عن طريق الفلاش باك واسترجاع الذكريات.



حرب إش إش والمعلم رجب الجريتلي

تشهد أحداث العمل دخول "إش إش" التي تلعب دورها الفنانة مي عمر والتي تعمل راقصة درجة ثالثة، في صراعات كثيرة مع المعلم "رجب الجربتلى" والذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وينتحل شخصية شخص آخر بسبب سر لا يعرفه إلا هو، ويطلب الزواج من إش إش، لكن الزواج يصبح مزورًا بسبب انتحالة شخصية أخرى.



ويظل مختار "محمد الشرنوبي" هو الشخص الوحيد الذى يعرف كل التفاصيل عن المعلم رجب، ويخفيها عن الجميع، لأنه يحصل على أموال منه مقابل عدم إفصاحه عنها.





لم تكن عداوة "إش إش" مقتصرة فقط على المعلم رجب الجريتلى، ولكن هناك شخصًا آخر يسمى " عبد العاطي " يلعب دوره الفنان إيهاب فهمي، وهو من يقوم بمحاولة اغتصاب إش إش ضمن أحداث العمل، ويقع في خلافات مع شقيق نجتله الذى يحبها ويسمى مختار ويلعب دوره الفنان محمد الشرنوبي.





ويقوم عبدالعاطي بحاولة إقناع إش إش أن تعمل معه في شقة مشبوهة، ولكنها تتشاجر معه وسط الحارة التي تسكن فيها، مما يجعل خالتها التي تحل محل والدتها "هالة صدقي" بالتدخل لتهدأ الأمر بينهما، ولكن إش إش تقرر الرحيل من الحارة، واستئجار شقة لنفسها في أحد المناطق الراقية.





قتل إش إش

بعد حبس عبد العاطي، يخرج في الحلقات النهائية، ويقرر الانتقام من "إش إش" بمحاولة قتلها، بسبب دخوله السجن بعد أن قامت بالإبلاغ عنه بسبب الشقة المشبوهة التي يقوم بإدارتها.



وانتهت أسرة العمل من تصوير ما يقرب من 80% من أحداث العمل، ومن المقرر أن تبدأ وحدة المونتاج تجهيز الحلقات الأولى من العمل خلال الفترة المقبلة، ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض في سباق رمضان 2025.

العمل يشارك في بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامب، وإخراج محمد سامي.

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