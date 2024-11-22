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ثقافة وفنون

تسريب بوستر لمسلسل أش أش لمى عمر

أبطال مسلسل أش أش،
أبطال مسلسل أش أش، فيتو

تداول رواد السوشيال ميديا صورة من أحداث مسلسل “أش أش” الذى يقوم ببطولته الفنان مى عمر، والمقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، ويشير إلى أن عرضه سيكون عبر قناة إم بي سي، وظهرت الفنانة مي عمر عبر بوستر العمل وحدها.



تفاصيل مسلسل أش أش 

وتدخل أش أش الشخصية التي تلعبها الفنانة مى عمر في خلافات مع خالتها التي تلعب دورها الفنانة هالة صدقي بسبب عملهما في مهنة واحدة.

وتقوم أسرة العمل حاليًا بتصوير بعض المشاهد الخارجية للعمل بين شوارع السادس من أكتوبر وبعض شوارع وسط البلد، ومن المقرر أن يستمر التصوير لما يقرب من 4 أيام.

 

والعمل يشارك في بطولته بجانب مى عمر وماجد المصري كل من كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.

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