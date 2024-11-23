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رياضة

دورة شمال إفريقيا، موعد مباراة منتخب الناشئين ضد ليبيا والقناة الناقلة

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، تترقب جماهير كرة القدم المصرية مباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، أمام نظيره المنتخب الليبي، في الجولة الأخيرة بدورة شمال إفريقيا المقامة في المغرب، والمؤهلة لكاس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما.

منتخب مصر يحقق ريمونتادا مثيرة أمام تونس

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا على حساب نظيره التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء الماضي، وهو الفوز الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط، وفي حال الفوز في مباراة اليوم أمام ليبيا ستأهل رسميا لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما 

 

موعد مباراة منتخب الناشئين ضد ليبيا

وتقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره الليبي اليوم السبت، على ملعب بيري جيجو بالعاصمة المغربية

وتنطلق صافرة مباراة مصر وليبيا في السابعة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت المغرب، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها القناة الرياضية المغربية 

مباراة مصر وتونس للناشئين، فيتو
مباراة مصر وتونس للناشئين، فيتو

فرص منتخب مصر في التأهل لأمم إفريقيا

بهذه النتيجة رفع منتخب الناشئين رصيده إلى 6 نقاط في ثلاث مباريات، وتتجدد أماله في المنافسة على بطاقة التأهل لأمم إفريقيا تحت 17 سنة، حيث تتبقى له مباراة أخيرة أمام ليبيا يوم السبت المقبل، في حال الفوز بها يضمن التأهل لأمم إفريقيا للناشئين.

تشكيل منتخب مصر أمام تونس

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، تشكيل الفراعنة لمواجهة صعبة أمام نظيره التونسي وجاء على النحو التالي:

الكأس يعقد محاضرة فنية للاعبين

وعقد أحمد الكاس، محاضرة فنية قبل تدريبات اليوم، من أجل التركيز على بعض الجمل الفنية والتكتيكية، تمهيدا لتنفيذها في اللقاء.

ونجح المنتخب الوطني للناشئين في تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة على منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف.

منتخب الناشئين يفوز على الجزائر

وخسر منتخب مصر للناشئين مباراة الجولة الأولى أمام المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على الجزائر 2-1 في مباراة الجولة الثانية ليحصد أول ثلاث نقاط.

تشكيل منتخب 2008 أمام تونس بتصفيات شمال أفريقيا

أول تعليق من أحمد الكاس بعد الهزيمة بخماسية أمام المغرب

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