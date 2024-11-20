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رياضة

تشكيل منتخب 2008 أمام تونس بتصفيات شمال أفريقيا

منتخب 2008,فيتو
منتخب 2008,فيتو

منتخب الناشئين، أعلن احمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، تشكيل الفراعنة لمواجهة صعبة أمام نظيره التونسي، في ثالث مبارياته ببطولة شمال أفريقيا المقامة حاليًّا في المغرب، والمؤهلة لكأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

 

واختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس، استعداداته القوية لمباراة تونس اليوم الأربعاء، في إطار لقاءات تصفيات شمال إفريقيا.

الكأس يعقد محاضرة فنية للاعبين

وعقد أحمد الكاس، محاضرة فنية قبل تدريبات اليوم، من أجل التركيز على بعض الجمل الفنية والتكتيكية، تمهيدا لتنفيذها في اللقاء.

ونجح المنتخب الوطني للناشئين في تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة على منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة منتخب مصر أمام تونس والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام نظيره منتخب تونس، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر الجاري، وتنطلق في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقلها القناة الرياضية المغربية على الهواء مباشرة.

منتخب الناشئين يستعد لمواجهة تونس، فيتو
منتخب الناشئين يستعد لمواجهة تونس، فيتو

منتخب مصر يسعى لتخطي نسور قرطاج

يحتاج منتخب الناشئين مواليد 2008 أمام نظيره التونسي لتحقيق الفوز حتى يرفع رصيده إلى 6 نقاط ويحافظ على حظوظه في التأهل لكأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

منتخب الناشئين يفوز على الجزائر

وخسر منتخب مصر للناشئين مباراة الجولة الأولى أمام المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على الجزائر 2-1 في مباراة الجولة الثانية ليحصد أول ثلاث نقاط.

الكأس يصحح أخطاء مباراة الجزائر

واستغل أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب الناشئين عدم مشاركة الفراعنة في مباريات الجولة الثالثة (باي) من أجل تكثيف المحاضرات الفنية للاعبين وتحفيظهم بعض الجمل التكتيكية واستغلال أنصاف الفرص أمام المنتخب التونسي في لقاء اليوم.

 

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