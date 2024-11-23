فرص منتخب الناشئين مواليد 2008 في التأهل لبطولة أمم إفريقيا.. المغرب يتصدر برصيد 7 نقاط.. ولقاء الفراعنة وليبيا الليلة

منتخب الناشئين، يلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم السبت، نظيره منتخب ليبيا في الجولة الختامية في تصفيات شمال إفريقيا، المقامة حاليًّا في المغرب، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

نتائج منتخب مصر قبل مواجهة ليبيا

وحقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فوزًا ثمينًا الأربعاء الماضي، على حساب نظيره التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الفوز هو الثاني لـ منتخب مصر في ثلاث مباريات خاضها في التصفيات حتى الآن، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، حيث خسر مباراة الجولة الأولى أمام المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف.

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، فيتو

ترتيب المنتخبات الخمس في التصفيات

المركز الأول - المغرب - 7 نقاط - تتبقى له مباراة

المركز الثاني تونس - 7 نقاط - لا تتبقى له مباريات

المركز الثالث - مصر - 6 نقاط - تتبقى له مباراة

المركز الرابع - الجزائر - 3 نقاط - تتبقى له مباراة

المركز الخامس - ليبيا - 0 نقاط - تتبقى له مباراة

فرص منتخب مصر في التأهل لأمم إفريقيا للناشئين

وبفوز منتخب مصر أمام تونس رفع رصيده إلى 6 نقاط في ثلاث مباريات، وتتجدد آماله في المنافسة على بطاقة التأهل لأمم إفريقيا تحت 17 سنة، حيث تتبقى له مباراة أخيرة أمام ليبيا اليوم السبت، في حال الفوز بها يضمن التأهل رسميا لبطولة أمم إفريقيا للناشئين بكوت ديفوار والمؤهلة لمونديال الناشئين في قطر.

أما الخسارة فستحرمه من تحقيق حلم التأهل للكان، وفي حالة التعادل فإنه سيتأهل أيضًا لأمم إفريقيا رفقة منتخب المغرب، لأنه سيتساوى في رصيده 7 نقاط مع تونس، ولكن المواجهات المباشرة بينهما في صالح مصر

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