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رياضة

اشتباكات بالأيدي بين لاعبي منتخب مصر للناشئين وتونس عقب انتهاء المباراة

إشتباكات مبارات ناشئين
إشتباكات مبارات ناشئين مصر وتونس، فيتو

منتخب مصر للناشئين، شهد ملعب البشير بالعاصمة المغربية أحداثا مؤسفة، واشتباكات بالأيدي بين لاعبي منتخبي مصر وتونس للناشئين تحت 17 سنة، عقب إطلاق حكم المباراة صافرة انتهائها 

وقام لاعب بمنتخب تونس بسب أحد لاعبي منتخب مصر، عقب انتهاء المباراة ما تسبب في اشتباك لاعبي الفريقين بالأيدي، واندلعت حالة من الكر والفر داخل الملعب، ما استدعى تدخل الأجهزة الفنية للمنتخبين ورجال الأمن المغربي للسيطرة على الأمور داخل الملعب.

إشتباكات لاعبي منتخبي مصر وتونس، فيتو
إشتباكات لاعبي منتخبي مصر وتونس، فيتو

وفاز منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 على نظيره منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمة المغربية، في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة.

وخطف منتخب تونس هدفا مباغتا في الدقيقة 5 عن طريق سعيدي، وتعادل بلال عطية لمنتخب مصر من ضربة رأس في الدقيقة 16، قبل أن يعيد المنتخب التونسي التقدم بهدف ثان في الدقيقة 20 عن طريق نفس اللاعب سعيدي.

واصل منتخب مصر سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، وأجرى أحمد الكاس تغييرا بدخول عبد العزيز الزغبي بدلا من بلال عطية، وتمكن الزغبي من تسجيل هدفين للفراعنة الصغار في الدقيقتين 81 و86 ليمنح منتخب مصر التقدم لأول مرة في اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين 

فرص منتخب مصر في التأهل لأمم إفريقيا

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر للناشئين رصيده إلى 6 نقاط في ثلاث مباريات، وتتجدد أماله في المنافسة على بطاقة التأهل لأمم إفريقيا تحت 17 سنة، حيث تتبقى له مباراة أخيرة أمام ليبيا يوم السبت المقبل، في حال الفوز بها يضمن التأهل لأمم إفريقيا للناشئين.

تشكيل منتخب مصر أمام تونس

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، تشكيل الفراعنة لمواجهة صعبة أمام نظيره التونسي وجاء على النحو التالي:

تشكيل منتخب الناشئين تحت 17 سنة أمام تونس، فيتو
تشكيل منتخب الناشئين تحت 17 سنة أمام تونس، فيتو

الكأس يعقد محاضرة فنية للاعبين

وعقد أحمد الكاس، محاضرة فنية قبل تدريبات اليوم، من أجل التركيز على بعض الجمل الفنية والتكتيكية، تمهيدا لتنفيذها في اللقاء.

ونجح المنتخب الوطني للناشئين في تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة على منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف.

 

 

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