بعد الفوز على تونس، موعد مباراة منتخب الناشئين ضد ليبيا والقناة الناقلة

منتخب الناشئين، حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، فوزا صعبا على حساب نظيره التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما بالعاصمة المغربية ضمن منافسات تصفيات شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

ويبدأ منتخب الناشئين مواليد 2008 بداية من الغد الاستعداد لمواجهة نظيره منتخب ليبيا في أخر مواجهات الفراعنة في التصفيات.

موعد مباراة منتخب الناشئين ضد ليبيا

وتقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره الليبي يوم السبت المقبل على ملعب بيري جيجو بالعاصمة المغربية

وتنطلق صافرة مباراة مصر وليبيا في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها القناة الرياضية المغربية

مباراة مصر وتونس للناشئين، فيتو

فرص منتخب مصر في التأهل لأمم إفريقيا

بهذه النتيجة رفع منتخب الناشئين رصيده إلى 6 نقاط في ثلاث مباريات، وتتجدد أماله في المنافسة على بطاقة التأهل لأمم إفريقيا تحت 17 سنة، حيث تتبقى له مباراة أخيرة أمام ليبيا يوم السبت المقبل، في حال الفوز بها يضمن التأهل لأمم إفريقيا للناشئين.

تشكيل منتخب مصر أمام تونس

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، تشكيل الفراعنة لمواجهة صعبة أمام نظيره التونسي وجاء على النحو التالي:

تشكيل منتخب الناشئين تحت 17 سنة أمام تونس، فيتو

الكأس يعقد محاضرة فنية للاعبين

وعقد أحمد الكاس، محاضرة فنية قبل تدريبات اليوم، من أجل التركيز على بعض الجمل الفنية والتكتيكية، تمهيدا لتنفيذها في اللقاء.

ونجح المنتخب الوطني للناشئين في تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة على منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف.

منتخب الناشئين يفوز على الجزائر

وخسر منتخب مصر للناشئين مباراة الجولة الأولى أمام المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على الجزائر 2-1 في مباراة الجولة الثانية ليحصد أول ثلاث نقاط.

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