باريس سان جيرمان يقسو على تولوز بثلاثية ويحافظ على صدارة الدوري الفرنسي

فاز فريق باريس سان جيرمان، بثلاثية دون رد أمام تولوز بالشوط في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وجاء هدف باريس سان جيرمان عن طريق جواو نيفيس في الدقيقة 35.

بينما أحرز الهدف الثاني لوكاس بيرالدو في الدقيقة 48.

بينما أحرز الهدف الثالث لباريس سان جيرمان فيتينيا في الدقيقة 1+90.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام تولوز

وخاض إنريكي المدير الفني للفريق لباريس سان جيرمان اللقاء بكل من:

حراسة المرمى: سافانوف.

خط الدفاع: يورام زاغي، بيرالدو، شكرينيار، أشرف حكيمي.

خط الوسط: نيفيس، إيمري، باركولا، اسينسيو، ديمبيلي.

خط الهجوم: دوى.

ترتيب باريس سان جيرمان بجدول الفرنسي

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة، فيما يحتل تولوز المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

أرقام تخص الفريقين وتاريخ مواجهاتهما

التقى الفريقان 75 مرة في جميع المسابقات، وكما هو متوقع، كان نادي العاصمة هو الفريق المهيمن في هذه اللقاءات، محققًا 43 فوزًا.

بينما حقق فريق تولوز 18 فوزًا أمام باريس سان جيرمان، وانتهت 14 مباراة بالتعادل.

لم يخسر الضيوف في مباراتيهما بالدوري أمام باريس في الموسم الماضي، وتعادلا 1-1 على أرضهم وسجلوا فوزا خارج أرضهم 3-1.

أسفرت أربعة من المواجهات الستة الأخيرة بين الفريقين عن أكثر من 2.5 هدف.

وتعرض باريس سان جيرمان لهزيمتين فقط في آخر 23 لقاء له أمام الضيوف.

فشل فريق البنفسج في التسجيل في ستة من آخر 10 مواجهات خارج أرضه في الدوري الفرنسي ضد نادي العاصمة بينما تعرض لثماني هزائم.

لم يخسر الباريسيون في 13 مباراة متتالية في الدوري الفرنسي، وكانت الهزيمة الأخيرة على أرضهم أمام تولوز في مايو.

لديهم سجل 100% على أرضهم في الدوري هذا الموسم، حيث سجلوا 17 هدفًا في خمس مباريات، وهم المرشحون بقوة للفوز.

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