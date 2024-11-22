أخبار مصر اليوم، السياحة تحدد موعد ختام تلقي طلبات الحج السياحي، أمطار خفيفة ليلا على هذه المناطق، التعليم تكشف حقيقة تأجيل امتحانات نوفمبر

نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لأول ديسمبر في جميع محافظات الجمهورية بتعليمات عاجلة من الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أعلنت وزارة التعليم العالي، أنه وفقا لجدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، تقرر انطلاق انتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري.

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار تنظيم سوق اليوم الواحد بمدينة نصر يوم الجمعة من كل أسبوع؛ استجابة للإقبال الكبير من المواطنين على هذه المبادرة.

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين في ٣ مسابقات لشغل وظائف في ٣ جهات تابعة لوزارة النقل، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

حددت وزارة السياحة والآثار 20 من ديسمبر المقبل، موعدًا لختام تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج بقرعة الحج السياحي، على أن يتم إجراء القرعة لاختبار الفائزين في الـ 23 من نفس الشهر.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة ليلا على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

تحذير من الشبورة المائية على هذه الطرق.

انطلقت، منذ قليل، أولى رحلات قطار الشباب بحضور قيادات الشباب والرياضة وذلك ضمن برنامج ( اعرف بلدك ) لتنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على أحد الأشخاص، تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل وخارج الجمهورية.

ألقى الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، محاضرة متميزة على هامش مشاركته في مؤتمر "بناء الجسور بين الثقافات"، بعنوان: "محاور التجديد جسر للتعارف بين الشعوب"، بمدينة خسافيورت بجمهورية داغستان، في ضوء خطة وزارة الأوقاف وجهود الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في مد جسور التعاون.

على مدار الأسبوع الجاري، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعديد من الأنشطة التي شملت توقيع عدد من الشراكات الصناعية والتنموية التي تعكس بشكل خاص التزام الدولة بتطوير القطاع الصناعي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وحرصها على تعزيز التعاون مع شركائها الدوليين في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة وغيرها، إلى جانب القيام بمجموعة من الجولات الميدانية للوقوف على جهود دفع عجلة الإنتاج وترجمة الخطط التنموية على أرض الواقع، فضلًا عن متابعة استكمال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع نطاق التغطية الصحية على مستوى الجمهورية.

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين في ٣ مسابقات تابعة لوزارة العدل، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https:// jobs caoa. gov. eg/.

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية مبادرة "أفراحنا"، في نسختها الثالثة، وذلك بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية "حنان الدنيا" ورئيسها الشرفي رجل الأعمال الكويتي محمد الكندري لتجهيز 430 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية في 19 محافظة، إضافة إلى تقديم دعم مادي لعدد من الحالات الإنسانية المرضية الشديدة.

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