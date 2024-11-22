أبرز أنشطة رئيس "الوزراء"، شراكات دولية وجولات ميدانية لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية

على مدار الأسبوع الجاري، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعديد من الأنشطة التي شملت توقيع عدد من الشراكات الصناعية والتنموية التي تعكس بشكل خاص التزام الدولة بتطوير القطاع الصناعي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وحرصها على تعزيز التعاون مع شركائها الدوليين في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة وغيرها، إلى جانب القيام بمجموعة من الجولات الميدانية للوقوف على جهود دفع عجلة الإنتاج وترجمة الخطط التنموية على أرض الواقع، فضلًا عن متابعة استكمال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع نطاق التغطية الصحية على مستوى الجمهورية.

أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء.. شراكات دولية وجولات ميدانية لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية



وفي تقريره الأسبوعي، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال هذا الأسبوع.

وأضح التقرير أن رئيس مجلس الوزراء شهد فعاليات الإعلان عن بدء الإنتاج والتشغيل بشركة "النصر للسيارات" وتسليم أول دفعة من أتوبيسات "نصر سكاي" إلى شركات وزارة النقل، مشيرًا إلى أن مصنع الأتوبيسات بشركة النصر يستهدف إنتاج 1500 أتوبيس سنويًا بحلول عام 2027، بالإضافة إلى أن الطاقة التصميمية المستهدفة ضمن مشروع التطوير بمصنع سيارات الركوب هي 20 ألف سيارة سنويًا في الوردية الواحدة، بنسبة مكون محلي تتجاوز 45% (كمرحلة أولى).



كما شملت أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي توقيع عقد تأسيس شركة لتصنيع بطاريات و"ميني باصات" كهربائية بالتعاون مع شركة إماراتية وأخرى سنغافورية تايوانية.

في سياق آخر، تابع رئيس مجلس الوزراء وفقًا للتقرير الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم 5 محافظات وهي (دمياط – مطروح - كفر الشيخ – المنيا -شمال سيناء) وذلك بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، على أن يتم تطبيقها في 65 مستشفى في محافظات المرحلة الثانية.



وإلى جانب ما سبق، فقد شهد رئيس مجلس الوزراء احتفالية العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، والتي تضمنت اكتمال تركيب مصيدة المفاعل للوحدات النووية الأربع بمحطة الضبعة النووية، كأولى المعدات النووية طويلة الأجل تركيبا بوحدات المحطة، فالطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دورا محوريا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.



وعلى صعيد الشراكات الدولية، شملت نشاطات الدكتور مصطفى مدبولي توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيتين في إطار الشراكة بين مصر والإمارات في عدة مجالات أبرزها، الموانئ والطاقة المتجددة وتخزين البطاريات.

وأخيرًا، قام رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية بمحافظة الوادي الجديد، حيث تفقد سيادته أهم معالم المحافظة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة بالمحافظة، والقرية التراثية بالخارجة، ومعرض الوادي الجديد الزراعي، ونادي الهجن والفروسية الدولي، وجامعة الوادي الجديد، في حين التقى بنواب البرلمان والعمداء والمشايخ بالمحافظة، حيث تم الاستماع لمطالبهم واستعراض أهم الإنجازات بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا