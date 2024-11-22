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رياضة

منتخب الشباب يتدرب استعدادا للقاء تونس في تصفيات شمال أفريقيا (صور)

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، بعد راحة 24 ساعة، عاد منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم للتدريبات اليوم استعدادا للقاء منتخب تونس الثلاثاء باستاد هيئة قناة السويس فى الجولة الختامية لبطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.

المغرب يتصدر ترتيب التصفيات

ويتصدر منتخب المغرب البطولة وله 7 نقاط يليه مصر فى المركز الثاني وله 4 نقاط ثم تونس وله 3 نقاط فى المركز الثالث ويليه الجزائر فى المركز الرابع وله نقطتان وليبيا في المركز الأخير بلا نقاط، ويلتقي غدا تونس مع الجزائر والمغرب مع ليبيا بينما يحصل الفراعنة على راحة.

جاء تدريب الفراعنة قويا اليوم وتضمن فقرات خاصة وجه خلالها ميكالى المدير الفني تعليمات فنية وخططية للاعبين، وسبقها بلقاء فى الملعب حفز خلاله ميكالى اللاعبين وطالبهم بضرورة التركيز الشديد والقتال من أجل الدفاع عن أحلامهم.

الجهاز الفني والإداري لمنتخب الشباب

يتكون الجهاز المعاون والذى يضم: اسلام الشاطر مدير المنتخب ريكاردو مدربا عاما وعلاء عبده المدرب الوطني وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان واحمد ايهاب الاداريين ود.هاجد العنتبلي رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وخالد خفاجي وعباس حسنين فى التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

ماذا قال ميكالى للاعبي منتخب الشباب قبل لقاء ليبيا ؟

المهمة المستحيلة، هل ينقذ هاني أبوريدة منتخب الشباب والتأهل لكأس الأمم الأفريقية؟

 

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منتخب الشباب منتخب الشباب مواليد 2005 منتخب تونس استاد هيئة قناة السويس بطولة شمال أفريقيا ميكالي اسلام الشاطر

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