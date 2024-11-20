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رياضة

ماذا قال ميكالى للاعبي منتخب الشباب قبل لقاء ليبيا ؟

منتخب الشباب،فيتو
منتخب الشباب،فيتو

منتخب الشباب، يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم الأربعاء، نظيره منتخب ليبيا، في ثالث مواجهات أحفاد الفراعنة في تصفيات شمال أفريقيا المقامة في مدينة الإسماعيلية والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة.

ويتطلع المنتخب لإحياء آماله في بلوغ النهائيات في ظل المنافسة المحتدمة من كل المنتخبات المشاركة، ويتصدر المغرب البطولة وله 6 نقاط ويليه تونس وله 3 نقاط ومصر والجزائر ولكل نقطة وليبيا بلا نقاط.


وحرص البرازيلى ميكالى المدير الفني لمنتخب الشباب على تحفيز اللاعبين وطالبهم بالتركيز فى المباراة وتنفيذ تعليماته بدقة وجاء التدريب قوي وتضمن بعض الجمل الخططية المنتظر تنفيذها فى لقاء اليوم.
 

موعد مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا والقناة الناقلة 

 تقام مباراة منتخب الشباب مواليد 2005 أمام نظيره الليبي اليوم الأربعاء 20 نوفمبر على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. 

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر للشباب وليبيا في تمام الثامنة مساءً، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة.

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