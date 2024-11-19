المهمة المستحيلة، هل ينقذ هاني أبوريدة منتخب الشباب والتأهل لكأس الأمم الأفريقية؟

دخل منتخب الشباب في حسبة برما بعد اقترابه من الخروج من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والتي تحتضنها مدينة الإسماعيلية بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر.

المنتخب يمتلك نقطة وحيدة في التصفيات حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة بجانب الجزائر ليقترب أبناء الفراعنة من وداع البطولة في ظل تصدر منتخب المغرب للجدول برصيد 6 نقاط بينما تحتل تونس المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

المنتخب ظهر بمستوى متواضع بالبطولة في ظل عدم التحضير الجيد لهذا المنتخب خاصة وأن اتحاد الكرة أصر على استمرار سلسلة الإخفاقات وقام بتعيين روجيرو ميكالي مديرًا فنيًا للفراعنة الشباب،اي قبل انطلاق البطولة بأسبوعين فقط، والذي جاء من “الدار للنار ”، ليتفاجئ بمستوى اللاعبين المتواضع خلال التدريبات وعدم قدرة البعض على تنفيذ التعليمات الخططية للمباريات.

ليلجأ اتحاد الكرة مسرعًا إلى وزير الرياضة أشرف صبحي، ولسان حالهم يقول “انقذنا ياوزير”.. البطولة في مصر وهنخرج بفضيحة حسب تصريحات أحد أعضاء اتحاد الكرة لفيتو.

وأجرى أشرف صبحي اتصالًا بهاني أبوريدة المرشح لرئاسة اتحاد الكرة والذي فاز بها بالتزكية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث سيتدخل بعلاقته القوية في الاتحاد الإفريقي لاختيار ملف مصر التي تقدمت به لاستضافة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي تتنافس معها كوت ديفوار لاستضافة البطولة.

اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب لم يعد لديهما أمل في التأهل لكأس الأمم الإفريقية وسط الفارق الكبير بين في إمكانيات لاعبي الفراعنة الشباب أمام المغرب وتونس الذي يظهران بالبطولة بشكل متميز خاصة مع الإعداد الجيد لهما والتخضير لهذا الجيل منذ أكثر من سنتين.

وهو على العكس مع اتحاد الكرة الذي “يتعلق بقشه" ولم يعد لديه أمل سوى تدخل أبوريدة من أجل موافقة الكاف على ملف استضافة كأس الأمم خاصة وأن اللوائح تنص على أن البلد المستضيف يصعد منتخبها بغض النظر عن نتائجه بالتصفيات وبالتالي سيكون لنا مقعد أساسي في المشاركة بكأس الأمم الأفريقية حال موافقة الإتحاد الافريقي على استضافة مصر للبطولة.

وتكمن الأزمة في ترجيح كفة كوت ديفوار لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة، خاصة وأن مصر استضافت نسخة 2023 للشباب والتي توجت بها السنغال العام الماضي.

ويميل مسؤولو الكاف إلى الموافقة على استضافة كوت ديفوار بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب بحجة أن البنية التحتية لها مناسبة في ظل استضافتها لكأس الأمم للكبار نسخة 2023.

ويأمل اتحاد الكرة وجهاز المنتخب في هاني أبوريدة للتدخل بعلاقته القوية لترجيح كفة مصر لإستضافة بطولة كاس الامم الافريقية للشباب ليكون أول اختبار له بعد الفوز برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية وإنقاذ منتخبنا للشباب بعد اخفاق مجلس جمال علام في الإعداد الجيد لهذا الجيل موالي 2005 رغم أنه يعتبر مستقبل الكرة المصرية فهل يستطيع أبوريدة انقاذ سمعة مصر ؟.

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