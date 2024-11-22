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رياضة

مواجهة مصيرية، موعد مباراة منتخب الشباب أمام تونس بتصفيات شمال أفريقيا

منتخب الشباب،فيتو
منتخب الشباب،فيتو

دورة شمال إفريقيا للشباب، يستعد منتخب الشباب بقيادة روجيرو ميكالي للمواجهة الهامة والمصيرية أمام تونس في الجولة الأخيرة من الدورة المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام تونس 

وتقام مباراة مصر وتونس في السادسة مساء يوم الأربعاء المقبل 26 نوفمبر على ملعب استاد هيئة قناة السويس.

وحقق منتخب مصر للشباب أول انتصاراته بدورة شمال إفريقيا مواليد 2005 على حساب نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الثالثة بدورة شمال إفريقيا، التي تستضيفها مصر.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى 4 نقاط جمعها في ثلاث مباريات بخسارة وتعادل وانتصار، وتتبقى للفراعنة مباراة أخيرة أمام تونس ويحتاج إلى الفوز بها لحجز بطاقة التأهل رسميا لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

 

منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

الجزائر تتعادل مع المغرب

ونجح منتخب الجزائر في إيقاف انتصارات المنتخب المغربي في تصفيات شمال إفريقيا لمواليد 2005 المقامة حاليا في مدينة الإسماعيلية، والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة. 

وانتهت مباراة منتخب الشباب الجزائري أمام نظيره المغربي بهدف لكل منهما، بعدما تقدم الجزائر بهدف في الشوط الأول، ثم أدرك منتخب المغرب التعادل في الشوط الثاني، ضمن مواجهات الجولة الثالثة.

ترتيب المنتخبات الخمس بعد انتهاء الجولة الثالثة

الأول: المغرب 7 نقاط - 3 مباريات

الثاني: مصر: 4 نقاط - 3 مباريات 

الثالث: تونس - 3 نقاط - مباراتين

الرابع: الجزائر - نقطتين - مباراتين

الأخير: ليبيا - بدون نقاط - مباراتين

وكان منتخب المغرب حقق الفوز في أول جولتين على حساب منتخبي مصر وتونس، ثم تعادل أمام الجزائر في لقاء اليوم، ويتبقى له مباراة أمام ليبيا في الجولة الأخيرة، ويتصدر حاليا صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط. 

في المقابل، فإن المنتخب الجزائري تجمد رصيده عند نقطتين فقط، جمعهما من التعادل في مباراتين فقط خاضهما حتى الآن أمام مصر وانتهت 1-1 وأمام المغرب اليوم وانتهت بنفس النتيجة.

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