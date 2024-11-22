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رياضة

أشرف حكيمي يقود باريس سان جيرمان أمام تولوز بالدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان،فيتو
باريس سان جيرمان،فيتو

أعلن إنريكي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره تولوز، مساء اليوم الجمعة، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل الفريق الباريسي الرسمي على النحو التالي:

حراسة المرمى: سافانوف.

خط الدفاع: يورام زاغي، بيرالدو، شكرينيار، أشرف حكيمي.

خط الوسط: نيفيس، إيمري، باركولا، اسينسيو، ديمبيلي.
خط الهجوم: دوى.

ترتيب باريس سان جيرمان بجدول الفرنسي

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 29 نقطة، فيما يحتل تولوز المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

أرقام تخص الفريقين وتاريخ مواجهاتهما

التقى الفريقان 75 مرة في جميع المسابقات، وكما هو متوقع، كان نادي العاصمة هو الفريق المهيمن في هذه اللقاءات، محققًا 43 فوزًا.

بينما حقق فريق تولوز 18 فوزًا أمام باريس سان جيرمان، وانتهت 14 مباراة بالتعادل.

لم يخسر الضيوف في مباراتيهم بالدوري أمام باريس في الموسم الماضي، وتعادلوا 1-1 على أرضهم وسجلوا فوزا خارج أرضهم 3-1.

أسفرت أربعة من المواجهات الستة الأخيرة بين الفريقين عن أكثر من 2.5 هدف.

وتعرض باريس سان جيرمان لهزيمتين فقط في آخر 23 لقاء له أمام الضيوف.

يتمتع تولوز بسجل جيد مؤخرًا في رحلاته في الدوري الفرنسي، حيث فاز بستة من آخر تسع مباريات خارج أرضه.

فشل فريق البنفسج في التسجيل في ستة من آخر 10 مواجهات خارج أرضه في الدوري الفرنسي ضد نادي العاصمة بينما تعرض لثماني هزائم.

لم يخسر الباريسيون في 13 مباراة متتالية في الدوري الفرنسي، وكانت الهزيمة الأخيرة على أرضهم أمام تولوز في مايو.

لديهم سجل 100% على أرضهم في الدوري هذا الموسم، حيث سجلوا 17 هدفًا في خمس مباريات، وهم المرشحون بقوة للفوز.

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