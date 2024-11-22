صفارات الإنذار تدوي في الجليل عقب تسلل مسيرة من لبنان

فعلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، صافرات الإنذار في الجليل عقب تسلل مسيّرة وأهداف قادمة من لبنان.

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنه قصف بصواريخ نوعية قاعدة ستيلا ماريس شمال غرب مدينة حيفا المحتلة.

حزب الله يهاجم تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي



وقال حزب الله إنه هاجم بالمسيرات تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام جنوبي لبنان.

حزب الله يطلق 30 صاروخا في 20 دقيقة

ومن جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله أطلق 30 صاروخا على 3 دفعات باتجاه الجليل وخليج حيفا خلال 20 دقيقة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن حزب الله قصف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستوطنة “زرعيت”، وذلك بعد ساعات من إعلانه أنه استهدف برشقة من الصواريخ النوعية قاعدة حيفا التقنية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شرق مدينة حيفا.

وأضاف أنه قصف بالصواريخ موقع الإنذار المبكر الإسرائيلي على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل.

سرايا القدس تقصف قيادة جيش الاحتلال بجحر الديك وسط غزة

وقالت سرايا القدس إن مقاوميها قصفوا -بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين- مركزا لقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في جحر الديك وسط قطاع غزة.

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الخميس، مقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة تسبار في معارك شمال قطاع غزة.

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