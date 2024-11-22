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حملة مفاجئة بحي المنتزه أول بالإسكندرية لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات وفرض الانضباط

حى المنتزة اول بالإسكندرية
حى المنتزة اول بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه أول بالإسكندرية، حملة مفاجئة مسائية بشارع القاهرة ومتفرعاته ومنطقة الساعة، لرفع وإزالة الإشغالات للباعة الجائلين فى كافة الميادين، وذلك للحد من تجاوزات الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية على حرم الطريق العام، لتحقيق السيولة المرورية وردع المخالفين.

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يأتي ذلك في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بالقضاء علي الأسواق العشوائية وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والميادين وإعادة الإنضباط بشوارع الإسكندرية.

 كما شملت الحملة الشوارع الجانبية لشارع القاهرة والتي أصبحت مأوى للباعة الجائلين وبؤر للعشوائيات، حيث تم رفع كافة الإشغالات والتي بلغت نحو ٢٠٠ حالة إشغال متنوعة، وإزالة ٧٥ سقيفة صاج، ١٠٠ تعريشة، ٤٠٠ حالة هالك، بالإضافة لغلق وتشميع محل سمك

وتحركت الحملة لميدان الساعة، حيث تم رفع وإزالة  كافة الإشغالات والتي بلغت نحو ١٠٠ حالة إشغال متنوعة، وإزالة ٥ أكشاك، ٥ تعريشة،  ١٥٠ حالة هالك.

وشددت رئيس الحي على ضرورة المتابعة الدورية المستمرة لكافة النقاط الساخنة بنطاق الحي، وتواجد تمركزات ثابتة لمنع عودة الباعة الجائلين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين، وللحفاظ على المكتسبات وذلك لإعادة المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

جاء ذلك بتواجد العميد  أيمن بيومي مدير شرطة المرافق والسادة ضباط مرافق المنتزه أول، وسكرتير عام الحي ومعاوني إدارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة الفورية.

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الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية المنتزه أول

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