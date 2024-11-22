الجمعة 22 نوفمبر 2024
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حوادث

غدا، نظر دعوى إلغاء ترخيص تحويل أرض بالقاهرة من سكني إلى ديني

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت، الطعن المقام من البابا تواضروس على الحكم الصادر في الإشكال رقم ٧٦/٣٣٧١٠ والالتماس رقم ٧٦/٢٨٩١٧ والقاضي برفض الإشكال على الحكم الصادر في الدعوى رقم ٧٤/١٣١٥٢ والقاضي بإلغاء الترخيص الصادر للقطعة رقم ٩و ١٠ من البلوك رقم ١٤ بالمنطقة الثامنة تقسيم الواحة مدينة نصر القاهرة من سكني إلى ديني ( كنيسة).

حكم بإلغاء الترخيص الممنوح بتحويل قطعة أرض بمدينة نصر

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكم بإلغاء الترخيص الممنوح بتحويل قطعة أرض بمدينة نصر من سكني الي ديني.

 

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