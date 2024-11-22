قد يدل على الإصابة بمرض مزمن، أعراض وأسباب الصفير أثناء التنفس

الصفير هو صوت رئوي حاد النبرة ينتج عن مرور النفس عبر مجاري الهواء الضيقة، ويمكن أن يحدث الصفير بسبب أي حالة تحد من تدفق الهواء. ‌

الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن - أو COPD - هما السببان الأكثر شيوعًا، ويمكن أن يكون الصفير علامة على مرض خطير وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أسباب الصفير الرئوي

يمكن أن يكون الصفير الرئوي أحد أعراض الحساسية أو مشاكل في مناطق من الجسم بما في ذلك الرئتين والقلب والحبال الصوتية والجهاز الهضمي.

الحساسية، يمكن أن تسبب المحفزات مثل عث الغبار والحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح والطعام الصفير إذا كنت تعاني من حساسية تجاهها، والحساسية المفرطة هي نوع شديد من رد الفعل التحسسي الذي يحدث عادة بسبب الحساسية لسم الحشرات أو الطعام، وهي حالة طارئة تهدد الحياة وتحتاج إلى علاج فوري.‌

مشاكل الرئة، الربو هو سبب شائع للصفير، وهو حالة مزمنة (طويلة الأمد) تسبب تورمًا وتشنجات في القصبات الهوائية - ممرات مجرى الهواء في الرئة.‌

يمكن أن يحدث الربو بسبب التعرض لأشياء مثل حبوب اللقاح أو فراء الحيوانات أو الغبار التي تهيج مجاري الهواء، وإذا كان الشخص يعاني من الربو، فقد يعاني من مرحلة زفير مطولة وصفير، ومرحلة الزفير هي المدة التي يستغرقها الزفير.

وتشمل حالات الرئة الأخرى التي يمكن أن تسبب الصفير ما يلي:

التهاب الشعب الهوائية - التهاب بطانة القصبات الهوائية

التهاب القصيبات - التهاب في مجاري الهواء الصغيرة في الرئتين، وهو أكثر شيوعًا عند الأطفال الصغار

مرض الانسداد الرئوي المزمن - حالة مزمنة تسبب التهابًا وتلفًا في بطانة القصبات الهوائية وغالبًا ما يكون سببها التدخين

التليف الكيسي (أو CF) - مرض وراثي يتسبب في أن يكون المخاط سميكًا ويسد مجاري الهواء

الالتهاب الرئوي - عدوى تسببها فيروس أو بكتيريا تسبب التهاب الرئتين

فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (أو RSV) - فيروس يصيب رئتيك وممرات التنفس

الاستنشاق الرئوي - حالة تحدث عندما يعلق الطعام أو السوائل أو جسم في مجاري الهواء.

القلب، يمكن أن يؤدي قصور القلب الاحتقاني إلى تراكم السوائل في الرئتين، وهذا ما يسمى بالربو القلبي ويمكن أن يسبب الصفير.‌

الأحبال الصوتية، خلل وظيفة الحبال الصوتية هو مشكلة في حركة الحبال الصوتية التي يمكن أن تسبب الصفير.‌

الجهاز الهضمي، يمكن أن يسبب مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) أمراض الرئة أو يجعلها أسوأ، والارتجاع المعدي المريئي هو حالة يتراكم فيها حمض المعدة في المريء، يمكن أن يدخل هذا الحمض إلى الرئتين ويسبب التهابهما ويسبب الصفير.

علاج الصفير في الرئة

يعتمد علاج الصفير على سببه، فإذا كان الصفير يتداخل مع التنفس أو إذا كان شديدًا، فيجب على المريض دخول المستشفى حتى يتحسن.‌

الربو، يركز علاج الربو على الوقاية والسيطرة على المدى الطويل، وقد تتضمن بعض خيارات العلاج:

تعلم كيفية التعرف على الأشياء التي تسبب الربو وتجنبها

تتبع التنفس للتأكد من أن الأدوية تتحكم في الأعراض

استخدام جهاز استنشاق سريع التخفيف عند الإصابة بنوبة ربو

استخدام جهاز استنشاق أو دواء عن طريق الفم للسيطرة على المدى الطويل

تناول أدوية الحساسية إذا كان الربو ناتجًا عن الحساسية

العمل مع الطبيب لوضع خطة عمل للربو لتحديد متى يجب زيادة أو تقليل دوائك بناءً على الأعراض‌

العدوى، إذا كان سبب الصفير هو أعراض عدوى مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، فقد يصف الطبيب جهاز استنشاق سريع المفعول للمساعدة في علاج الصفير، وإذا كانت البكتيريا هي السبب في العدوى، فقد يحتاج إلى مضاد حيوي لعلاجها، ويجب أن يختفي الصفير مع تحسن الحالة. ‌

العلاجات المنزلية للصفير

فيما يلي بعض الأشياء التي يمكن القيام بها في المنزل للمساعدة في علاج الصفير:‌

تجنب التدخين، يجب الإقلاع عن التدخين، وتجنب أي مصادر للتدخين السلبي، فيمكن أن يؤدي الدخان إلى تهيج الرئة والتهاب مجاري الهواء.‌

ممارس تمارين التنفس العميق، ويمكن أن تساعد تمارين التنفس على استرخاء مجاري الهواء، ويمكن تجربة أنواع معينة من تمارين التنفس مثل البراناياما أو يمكن فقط ممارسة التنفس البطيء والعميق.

شرب شايًا ساخنًا، يساعد بخار الشاي ودفئه على استرخاء مجاري الهواء، وقد يحتوي الشاي الأخضر على خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في علاج الالتهابات.‌

استخدم جهاز ترطيب، وقد يساعد الهواء الرطب في تهدئة مجاري الهواء.‌

تنقية الهواء، ويمكن أن يساعد استخدام جهاز تنقية الهواء المزود بفلتر HEPA في التخلص من المواد المسببة للحساسية في المنزل

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