منها النفسية والجسدية، أسباب ضيق التنفس وطرق العلاج

الشعور بضيق التنفس دون أن تعرق، عادة ما يكون بسبب أمراض القلب أو الرئة، لكنها ليست الأسباب الوحيدة.

فيمكن أن تجعل بعض المشاكل الصحية التي لا تبدو مرتبطة بالرئتين التنفس صعبًا، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي

فقر الدم

تساعد خلايا الدم الحمراء في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ويعد الحديد مفتاحًا لهذه العملية، ولكن في بعض الأحيان لا يحصل الشخص على ما يكفي منه في الطعام أو يواجه الجسم صعوبة في امتصاصه، يمكن أن يؤدي هذا إلى حالة تسمى فقر الدم.

وبالإضافة إلى ضيق التنفس وألم الصدر، قد يشعر الشخص بالتعب والضعف والدوار، ويصاب بعض الأشخاص بشحوب الجلد وبرودة اليدين والقدمين.

من المهم تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد (اللحوم الخالية من الدهون والفاصوليا والخضروات ذات الأوراق الداكنة)، أو تناول المكملات الغذائية، أو الحصول على المزيد من فيتامين سي، الذي يساعد الجسم على امتصاص المزيد من الحديد.

القلق

عندما يشعر الشخص بالتوتر أو القلق، تتقلص العضلات التي تساعد على التنفس، وهذا يجعل التتنفس بشكل أسرع من المعتاد، وقد يشعر وكأنه لا يحصل على ما يكفي من الهواء، مما قد يجعله يشعر بالذعر ويجعل التنفس أكثر ضحالة.

التعرق، وألم الصدر، والشعور بالإغماء، يشعر بعض الأشخاص وكأن لديهم كتلة في حلقهم.

اجلس أو استلق وارخي كتفيك قدر الإمكان، واستنشق من خلال أنفك لمدة 4 ثوانٍ، وازفر من خلال شفتيك المطبقتين (كما لو كنت تنفخ شمعة) لمدة 8 ثوانٍ، ويمكن أن يساعد هذا في إعادة تنفسك إلى طبيعته.

الحساسية

حبوب اللقاح والعفن ومسببات الحساسية الأخرى تفعل أكثر من مجرد الحكة في العينين وسيلان الأنف، ويمكنها أيضًا تهيج مجاري الهواء في الرئتين، ويؤدي هذا إلى نوبة ربو ويجعل من الصعب أخذ أنفاس طبيعية.

وبالإضافة إلى ضيق التنفس، قد يعاني الشخص من:

القيء

الشرى أو الطفح الجلدي

السعال أو العطس أو سيلان الأنف

العيون الدامعة

ضيق في الحلق

صعوبة في البلع أو تورم اللسان

الدوخة

التعب

الصفير

ضيق في الصدر

وقد تستمر الأعراض لبضع دقائق أو عدة أيام.

ويمكن أن يساعد جهاز الاستنشاق في إرخاء مجاري الهواء على الفور.

الربو

قد يشعر المريض وكما لو كان "شخصًا يجلس على صدره" أو لا يمكنه الحصول على ما يكفي من الهواء، حيث يأخذ أنفاسًا قصيرة لمحاولة الحصول على أكبر قدر ممكن.

الربو هو أحد أكثر أمراض الرئة شيوعًا، ويمكن أن يحدث بسبب حساسية تجاه شيء ما، مثل حبوب اللقاح، أو من مهيج في الهواء، مثل الدخان. يمكن أن يتسبب الإجهاد أو ممارسة الرياضة أو حتى تغير الطقس في حدوثه.

بالإضافة إلى ضيق التنفس، يمكن أن يسبب كذلك السعال، وضيق في الصدر، والصفير.

العدوى

إذا دخلت الجراثيم إلى الجسم من خلال الأنف والفم، فيمكنها الانتقال إلى الرئتين وتسبب عدوى، وهذا ما يسمى بالالتهاب الرئوي.

ويمكن لأي شخص أن يصاب به، لكن يكون معرض لخطر أكبر إذا كان جهاز المناعة ضعيفًا، أو كان يعاني من مرض في الرئة مثل الربو، أو كنت تدخن.

ويكون الالتهاب الرئوي مصحوبًا بألم في الصدر، حمى، قشعريرة، غثيان، قيء، إسهال، ألم في الصدر. قد يخرج أيضًا مخاط سميك عند السعال.

عادة ما تتحسن المشكلة بالمضادات الحيوية، ولكن بعض الأشخاص يحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفى لتلقي علاجات تساعد رئتيهم على الشفاء تمامًا.