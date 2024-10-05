السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

منها النفسية والجسدية، أسباب ضيق التنفس وطرق العلاج

ضيق التنفس، فيتو
ضيق التنفس، فيتو

الشعور بضيق التنفس دون أن تعرق، عادة ما يكون بسبب أمراض القلب أو الرئة، لكنها ليست الأسباب الوحيدة.

فيمكن أن تجعل بعض المشاكل الصحية التي لا تبدو مرتبطة بالرئتين التنفس صعبًا، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي

فقر الدم

تساعد خلايا الدم الحمراء في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ويعد الحديد مفتاحًا لهذه العملية، ولكن في بعض الأحيان لا يحصل الشخص على ما يكفي منه في الطعام أو يواجه الجسم صعوبة في امتصاصه، يمكن أن يؤدي هذا إلى حالة تسمى فقر الدم.

وبالإضافة إلى ضيق التنفس وألم الصدر، قد يشعر الشخص بالتعب والضعف والدوار، ويصاب بعض الأشخاص بشحوب الجلد وبرودة اليدين والقدمين.

من المهم تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد (اللحوم الخالية من الدهون والفاصوليا والخضروات ذات الأوراق الداكنة)، أو تناول المكملات الغذائية، أو الحصول على المزيد من فيتامين سي، الذي يساعد الجسم على امتصاص المزيد من الحديد. 

القلق

عندما يشعر الشخص بالتوتر أو القلق، تتقلص العضلات التي تساعد على التنفس، وهذا يجعل التتنفس بشكل أسرع من المعتاد، وقد يشعر وكأنه لا يحصل على ما يكفي من الهواء، مما قد يجعله يشعر بالذعر ويجعل التنفس أكثر ضحالة.

التعرق، وألم الصدر، والشعور بالإغماء، يشعر بعض الأشخاص وكأن لديهم كتلة في حلقهم.

اجلس أو استلق وارخي كتفيك قدر الإمكان، واستنشق من خلال أنفك لمدة 4 ثوانٍ، وازفر من خلال شفتيك المطبقتين (كما لو كنت تنفخ شمعة) لمدة 8 ثوانٍ، ويمكن أن يساعد هذا في إعادة تنفسك إلى طبيعته. 

الحساسية

حبوب اللقاح والعفن ومسببات الحساسية الأخرى تفعل أكثر من مجرد الحكة في العينين وسيلان الأنف، ويمكنها أيضًا تهيج مجاري الهواء في الرئتين، ويؤدي هذا إلى نوبة ربو ويجعل من الصعب أخذ أنفاس طبيعية.

وبالإضافة إلى ضيق التنفس، قد يعاني الشخص من:

  • القيء
  • الشرى أو الطفح الجلدي
  • السعال أو العطس أو سيلان الأنف
  • العيون الدامعة
  • ضيق في الحلق
  • صعوبة في البلع أو تورم اللسان
  • الدوخة
  • التعب
  • الصفير
  • ضيق في الصدر

وقد تستمر الأعراض لبضع دقائق أو عدة أيام.

ويمكن أن يساعد جهاز الاستنشاق في إرخاء مجاري الهواء على الفور.

الربو

قد يشعر المريض وكما لو كان "شخصًا يجلس على صدره" أو لا يمكنه الحصول على ما يكفي من الهواء، حيث يأخذ أنفاسًا قصيرة لمحاولة الحصول على أكبر قدر ممكن.

الربو هو أحد أكثر أمراض الرئة شيوعًا، ويمكن أن يحدث بسبب حساسية تجاه شيء ما، مثل حبوب اللقاح، أو من مهيج في الهواء، مثل الدخان. يمكن أن يتسبب الإجهاد أو ممارسة الرياضة أو حتى تغير الطقس في حدوثه.

بالإضافة إلى ضيق التنفس، يمكن أن يسبب كذلك السعال، وضيق في الصدر، والصفير.

العدوى

إذا دخلت الجراثيم إلى الجسم من خلال الأنف والفم، فيمكنها الانتقال إلى الرئتين وتسبب عدوى، وهذا ما يسمى بالالتهاب الرئوي.

ويمكن لأي شخص أن يصاب به، لكن يكون معرض لخطر أكبر إذا كان جهاز المناعة ضعيفًا، أو كان يعاني من مرض في الرئة مثل الربو، أو كنت تدخن.

ويكون الالتهاب الرئوي مصحوبًا بألم في الصدر، حمى، قشعريرة، غثيان، قيء، إسهال، ألم في الصدر. قد يخرج أيضًا مخاط سميك عند السعال.

عادة ما تتحسن المشكلة بالمضادات الحيوية، ولكن بعض الأشخاص يحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفى لتلقي علاجات تساعد رئتيهم على الشفاء تمامًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ضيق التنفس الأطعمة الغنية بالحديد المكملات الغذائية جهاز المناعة خلايا الدم الحمراء مسببات الحساسية

مواد متعلقة

قد يصيب الأشخاص بسن الـ 30، أعراض وأسباب الزهايمر المبكر

أعراض وأسباب الملاريا وعلاجها وطرق الوقاية (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

مفاجأة، محمد عبد المنعم يستعد للرحيل عن نيس الفرنسي

شعبة الدواجن تكشف سبب ارتفاع الأسعار وموعد الانخفاض

بعد تصريحات قندوسي، أول تعليق من بلعيد بشأن فشل انتقاله إلى الأهلي

مصرع وإصابة 12 شخصا فى حادث سير بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى

جيش الاحتلال يكشف الأضرار الجسيمة للهجوم الصاروخي الإيراني

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة نشر ديوان شعري يتضمن ازدراءً للأديان

محمد رمضان يظهر لأول مرة في تدريبات الأهلي والخطيب يدعمه

شباب حول الرسول، أبو أمامة الباهلي "أطعمه الله وسقاه"

منوعات

المزيد

بفارق 30 دقيقة، شاب يرتكب جريمتي قتل في إسطنبول وينتحر

الإعصار هيلين يدمر الجسور في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا

خس السلطة يضع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة في موضع سخرية

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 5/10/2024

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق السبت 5/ 10/ 2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أبو أمامة الباهلي "أطعمه الله وسقاه"

معنى الرادفة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 من سورة النازعات

في يومه العالمي، تعرف على مكانة المعلم وقيمة العلم وفضله في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية