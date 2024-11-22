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رياضة

بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يسقط بثلاثية أمام الغرافة بالدوري القطري

الغرافة القطري، فيتو
الغرافة القطري، فيتو

الدوري القطري، حقق فريق الغرافة القطري فوزا ثمينا أمام ضيفه الوكرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب ثاني بن جاسم، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري القطري.

تقدم ريكاردو جوميز للوكرة في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل أحمد الجنيحي للغرافة في الدقيقة 45، ونجح اللاعب خوسيلو في تسجل الهدف الثاني للغرافة في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، فيما سجل لوكاس مينديز لاعب الوكرة الهدف الثالث للغرافة بمرماه في الدقيقة 75 من  اللقاء.

وأعلن علي رحمة المدير الفني لنادي الوكرة القطري، تشكيل الفريق لمواجهة الغرافة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم الجمعة.

الوكرة القطري، فيتو
الوكرة القطري، فيتو

حمدي فتحي أساسي في تشكيلة الوكرة أمام الغرافة

وشهد تشكيل الوكرة، مشاركة الدولي المصري حمدي فتحي أساسيًا في اللقاء.

حراسة المرمى: محمد البكري.

خط الدفاع: لوكاس مينديز، عبد الكريم حسن، عبد العزيز متولي وأيوب عسال.

خط الوسط: حمدي فتحي، جيلسون دالا، ريكاردو جوميز مؤيد حسن والكسندر شولز.

خط الهجوم: عيسي العيدوني.

القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والوكرة

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعوية وقطر وتنقل على قناة الكأس 2 وبي إن سبورت المفتوحة.

ترتيب الفريقين في الدوري القطري

بهذه النتيجة يحتل رفع فريق الغرافة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فريق الوكرة عند 14 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري، وخاض كل منهما 10 مباريات في المسابقة حتى ألان.

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