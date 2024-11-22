بمشاركة تريزيجيه، الريان يخسر أمام الشمال 2ـ1 بالدوري القطري

خسر فريق الريان القطري امام نظيره فريق الشمال بنتيجة 2ـ1 في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الجمعة علي ملعب “ ستاد أحمد بن علي ” ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري القطري.

وسجل روجر غيديس هدف التقدم لصالح الريان في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع للشوط الأول، ثم تعادل محمد النعيمي للشمال بالدقيقة 83، ثم احرز يونس بلهندا هدف الفوز لفريق الشمال في الدقيقة 7+90.

وشارك محمود تريزيجيه في المباراة كاملة بعدما تواجده في التشكيل الاساسي لفريقه الريان أمام الشمال.

تشكيل الريان أمام الشمال

ترتيب الريال والشمال بالدوري القطري

وبتلك النتيجة يتقم فريق الشمال في جدول ترتيب الدوري القطري إلي المركز السادس برصيد 13 نقطة، بينما يأتي الريان في المركز الثامن بـ 10 نقاط.

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