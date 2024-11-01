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رياضة

حمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة بثلاثية نظيفة على أم صلال

مباراة الوكرة ضد
مباراة الوكرة ضد أم صلال، فيتو

حقق فريق الوكرة القطري فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة على حساب نظيره أم صلال، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجنوب، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر.

تقدم الوكرة بهدف عيسى العيدوني في الدقيقة 7 بتسديدة لا ترد، ثم سجل أيوب عسال الهدف الثاني في الدقيقة 82، وأختتم جيلسون دالا ثلاثية الوكرة في الدقيقة 90 من عمر اللقاء  

https://x.com/i/status/1852414832357605872

وأعلن علي رحمة المدير الفني لفريق الوكرة القطري، تشكيل فريقه الذي يعتمد عليه في مواجهة أم صلال في اللقاء المقرر انطلاقه بعد قليل، ضمن مواجهات الأسبوع التاسع من دوري نجوم قطر.

وشارك الدولي المصري حمدي فتحي أساسيا مع فريق الوكرة.

تشكيل الوكرة القطري أمام أم صلال

ويبدأ فريق الوكرة القطري مباراته أمام أم صلال بتشكيل مكون من:

تشكيل فريق الوكرة، فيتو
تشكيل فريق الوكرة، فيتو

تشكيل فريق أم صلال أمام الوكرة

أما فريق أم صلال فيبدأ مباراته أمام الوكرة بتشكيل مكون من:

لاندنج بادجي - فيكتور ليخال - عادل علوي السليماني - أنطونيو متسي - خالد عبد الرؤوق الزريقي - أسامة طنان - مروان لوداني - نعيم عبد الرزاق العينوني - علي حسن يحيى - خليفة سعد خلف - إيديونج أدوسين. 

تقام المباراة على ملعب استاد الوكرة الرياضي (استاد الجنوب المونديالي)

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يحتل الوكرة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف عن أم صلال، الذي يحتل المركز الخامس بنفس الرصيد.

يسعى  الفريقان لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث للتقرب من المربع الذهبي في جدول الدوري.

يواصل حمدي فتحي تقديم مستويات جيدة مع الوكرة في موسمه الأول، حيث شارك في 32 مباراة خلال موسم 2023-2024، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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