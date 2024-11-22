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رياضة

الدوري القطري، تعادل الغرافة مع الوكرة 1-1 في الشوط الأول

فريق الوكرة القطري،
فريق الوكرة القطري، فيتو

الدوري القطري، انتهى الشوط الأول من مباراة الغرافة القطري أمام ضيفه الوكرة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن، على ملعب ثاني بن جاسم ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري القطري 

تقدم ريكاردو جوميز للوكرة في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل أحمد الجنيحي للغرافة في الدقيقة 45 

وأعلن علي رحمة المدير الفني لنادي الوكرة القطري، تشكيل الفريق لمواجهة الغرافة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم الجمعة.

الوكرة يلاقي الغرافة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مواجهات بطولة الدوري القطري موسم 2024-2025.

فريق الغرافة القطري، فيتو
فريق الغرافة القطري، فيتو

حمدي فتحي أساسي في تشكيلة الوكرة أمام الغرافة

وشهد تشكيل الوكرة، دفع المدرب القطري علي رحمة بالدولي المصري حمدي فتحي أساسيًا في اللقاء.

حراسة المرمى: محمد البكري.

خط الدفاع: لوكاس مينديز، عبد الكريم حسن، عبد العزيز متولي وأيوب عسال.

خط الوسط: حمدي فتحي، جيلسون دالا، ريكاردو جوميز مؤيد حسن والكسندر شولز.

خط الهجوم: عيسي العيدوني.

 

القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والوكرة

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعوية وقطر وتنقل على قناة الكأس 2 وبي إن سبورت المفتوحة.

ترتيب الفريقين في الدوري القطري

ويحتل فريق الوكرة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري، برصيد 14 نقطة، فاز 4 وتعادل في 2 وخسر في 3 مواجهات.

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الدوري القطري الغرافة القطري الوكرة ملعب ثانى بن جاسم علي رحمة حمدي فتحي

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