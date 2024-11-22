الدوري القطري، تعادل الغرافة مع الوكرة 1-1 في الشوط الأول

الدوري القطري، انتهى الشوط الأول من مباراة الغرافة القطري أمام ضيفه الوكرة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن، على ملعب ثاني بن جاسم ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري القطري

تقدم ريكاردو جوميز للوكرة في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل أحمد الجنيحي للغرافة في الدقيقة 45

وأعلن علي رحمة المدير الفني لنادي الوكرة القطري، تشكيل الفريق لمواجهة الغرافة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم الجمعة.

الوكرة يلاقي الغرافة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مواجهات بطولة الدوري القطري موسم 2024-2025.

فريق الغرافة القطري، فيتو

حمدي فتحي أساسي في تشكيلة الوكرة أمام الغرافة

وشهد تشكيل الوكرة، دفع المدرب القطري علي رحمة بالدولي المصري حمدي فتحي أساسيًا في اللقاء.

حراسة المرمى: محمد البكري.

خط الدفاع: لوكاس مينديز، عبد الكريم حسن، عبد العزيز متولي وأيوب عسال.

خط الوسط: حمدي فتحي، جيلسون دالا، ريكاردو جوميز مؤيد حسن والكسندر شولز.

خط الهجوم: عيسي العيدوني.

القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والوكرة

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعوية وقطر وتنقل على قناة الكأس 2 وبي إن سبورت المفتوحة.

ترتيب الفريقين في الدوري القطري

ويحتل فريق الوكرة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري، برصيد 14 نقطة، فاز 4 وتعادل في 2 وخسر في 3 مواجهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا