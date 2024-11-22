الجمعة 22 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية ينقل رسالة من السيسي إلى رئيس الكونغو الديمقراطية

وير الخارجية بدر
وير الخارجية بدر عبد العاطى، فيتو

نقل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية،  رسالة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال تواصل تم صباح اليوم الجمعة.

تضمنت الرسالة تقدير الرئيس السيسي وجمهورية مصر العربية للعلاقات الثنائية الوطيدة مع الكونغو الديمقراطية الشقيقة واعتزازنا بالعلاقة التاريخية الممتدة بين البلدين والقيادتين، وتوجيه الدعوة له لزيارة القاهرة في المستقبل القريب.

نقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب

كما نقل وزير الخارجية توجيهات الرئيس بتطلعنا لنقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب بما يسهم في مزيد من تعميق العلاقات المتميزة وتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والتجارية والمائية المشتركة للبلدين الشقيقين.

كما أحاط الوزير عبد العاطي الرئيس الكونغولي بمضمون مباحثاته مع وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية وما تم خلالها من التوقيع على عدد من الاتفاقيات، فضلًا عن الترتيب لعقد اللجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن وإنشاء مجلس أعمال مشترك ودعم مصر الكامل لكافة المشروعات التنموية الجارية في الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك في قطاعات الطاقة والزراعة والري والنقل والبنية التحتية والأدوية.

العلاقات الثنائية التاريخية مع مصر

من جانبه، أعرب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية  عن اعتزازه العميق بالعلاقات الثنائية التاريخية مع مصر وبالعلاقة الأخوية التي تربطه برئيس الجمهورية، وقد رحب بتلبية الدعوة لزيارة مصر فى اقرب فرصة، مؤكدا ان مصر دولة شقيقة وأنه حريص كل الحرص على دفع وتطوير العلاقات الثنائية فى كافة المجالات بما فى ذلك مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، وثمن فخامته الدعم الكامل الذي تقدمه مصر للكونغو الديمقراطية في عملية التنمية.

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بدر عبد العاطي السيسي جمهورية الكونجو إنشاء مجلس أعمال مشترك العلاقات الثنائية

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