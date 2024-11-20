وزير الخارجية يتوجه إلى الكونغو الديمقراطية في زيارة رسمية

توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مساء الأربعاء، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة مع كبار المسؤولين في العاصمة كينشاسا، ويعقد جولة مشاورات سياسية مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الكونجولية، حيث سيتم مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي، وتطوير الشراكات التنموية، ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما سيلتقي الوزير بدر عبد العاطي مع وفد من رجال الأعمال المصريين وأعضاء جمعية رجال الأعمال الكونغولية، فضلًا عن كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في مهام حفظ السلام ببعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونجو الديمقراطية.

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