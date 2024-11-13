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خارج الحدود

وزير الخارجية يؤكد لنجيب ميقاتي استمرار مصر فى تقديم كافة صور الدعم للبنان

وزير الخارجية ورئيس
وزير الخارجية ورئيس الحكومة اللبنانية، فيتو

اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته لبيروت اليوم الأربعاء، مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.

عدم المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطي أكد على موقف مصر الداعم للبنان وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشددًا على حرص مصر على عدم المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه. 

وتناول في هذا السياق الجهود المصرية لمحاولة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، وأيضًا في قطاع غزة، باعتبار ذلك مفتاح التهدئة في المنطقة. 

كما تطرق إلى مجمل الاتصالات التي تقوم بها مصر مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، والدفع بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، بما يشمل تمكين الجيش اللبناني وعودته إلى الجنوب، مع التشديد على الدعم المصري الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الرئيسية القادرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان.

 أبعاد أزمة النزوح الداخلي المتفاقمة في لبنان

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أوضح أن مصر تتابع بقلق أبعاد أزمة النزوح الداخلي المتفاقمة في لبنان وتداعياتها، منوهًا إلى الاتصالات التى تجريها مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لتكثيف المساعدات الإنسانية إلى لبنان، مشددًا على استمرار مصر فى تقديم كافة صور الدعم للبنان وشعبه الشقيق في ظل هذه الظروف الدقيقة، وللتعامل مع الآثار الإنسانية المترتبة عليها، مشيرًا إلى المساعدات الإنسانية المصرية التي تم إرسالها اليوم، بما يشمل مواد طبية وإيوائية وغذائية، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. 

 إنهاء ملف الشغور الرئاسي

كما أكد الوزير عبد العاطى على دعم المؤسسات اللبنانية وأهمية إنهاء ملف الشغور الرئاسي عبر تحقيق توافق وطني وبملكية لبنانية دون تدخلات من أطراف خارجية. 

ومن جانبه، أعرب نجيب ميقاتي رئيس الحكومة عن تقديره الكبير لفخامة السيد رئيس الجمهورية على دعمه المستمر للبنان على المستويين السياسي والإنساني, مثمنًا وقوف مصر بجوار لبنان في هذا الظرف الدقيق، ولتقديم شحنة مساعدات إنسانية جديدة اليوم.
 

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