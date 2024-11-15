قذيفة مدفعية تستهدف مقرا لقوات اليونيفيل جنوب لبنان

أعلنت قوات حفظ السلام الأممية في لبنان (يونيفيل)، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن قذيفة مدفعية استهدفت مقر القطاع الغربي في جنوب لبنان، وأضافت أن القذيفة لم تنفجر، ولا توجد إصابات بين قواتها.

مقر اليونيفيل يتعرض لهجوم بقذيفة مدفعية

وقالت قوات اليونيفيل في بيانها: "إن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام انتهاك جسيم للقوانين الدولية الإنسانية".

وبالأمس الخميس، أعلنت قوات حفظ السلام الأممية (يونيفيل)، في بيان صادر عنها أن إحدى دورياتها تعرضت لإطلاق نار من قبل من وصفتهم بالمجهولين قرب بلدة قلاوية جنوبي لبنان.

هجمات جيش الاحتلال على قوات اليونيفيل

وقالت اليونيفيل إن إطلاق النار باتجاه جنودها انتهاك للقرار الأممي 1701، مطالبة السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق.

وتعرضت قوات اليونيفيل لهجمات متكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للضغط على الأمم المتحدة لسحب بعثة حفظ السلام من لبنان.