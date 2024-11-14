دورية تابعة لـ اليونيفيل تتعرض لإطلاق نار جنوبي لبنان

أعلنت قوات حفظ السلام الأممية (يونيفيل)، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن إحدى دورياتها تعرضت لإطلاق نار من قبل من وصفتهم بالمجهولين قرب بلدة قلاوية جنوبي لبنان.

هجمات جيش الاحتلال على قوات اليونيفيل

وقالت اليونيفيل إن إطلاق النار باتجاه جنودها انتهاك للقرار الأممي 1701، مطالبة السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق.

وتعرضت قوات اليونيفيل لهجمات متكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للضغط على الأمم المتحدة لسحب بعثة حفظ السلام من لبنان.

وفي وقت سابق ذكرت قوات حفظ السلام الدولية في لبنان (اليونيفيل)، في بيان صادر عنها أن الجيش الإسرائيلي دمر جزءا من سياج وهيكل خرساني في موقع لنا برأس الناقورة.

جيش الاحتلال يستهدف مواقع اليونيفيل جنوب لبنان

وأضافت اليونيفيل:" تدمير الجيش الإسرائيلي المتعمد والمباشر لممتلكات تابعة لنا انتهاك للقانون الدولي وللقرار 1701".

وتابعت اليونيفيل في بيانها:" جرائم الجيش الإسرائيلي المتعلقة بقواتنا بالقرب من الخط الأزرق متعمدة ومباشرة".

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