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محافظات

حملة مكبرة لإزالة البناء المخالف بشرق الإسكندرية

البناء المخالف
البناء المخالف

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق بالإسكندرية اليوم حملة مكبرة برئاسة اللواء أحمد حبيب رئيس الحى وبقيادة سكرتير عام الحي للقضاء على ظاهرة البناء المخالف بنطاق الحى، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز سيادة القانون والقضاء على ظاهرة البناء المخالف. 

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وجاء ذلك بحضور اللواء حكمدار شرق والعميد مأمور قسم رمل اول والمقدم رئيس مباحث الرمل والمقدم مفتش مباحث الرمل الكول الأمنى وممثل الإدارة العامة للمتابعة والادارات المعنية بالحى متمثلة فى الشئون القانونية وإدارة المشروعات والتنظيم  فى إطار الموجة ٢٤ لإزالة التعديات والمخالفات.

واستهدفت الحملة دور مخالف بكامل مسطح العقار الكائن فى ٨ شارع حسين شيرين بلوران بشرق المحافظة 

واكد رئيس حى شرق، أن الهدف الأساسي من هذه الحملة هو القضاء على ظاهرة البناء المخالف وإنفاذ القانون وعدم استفادة المخالف من مخالفته.

جاء ذلك تنفيذا لقرارات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات أو مخالفات البناء.

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بالاسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الدكتورة منال عوض حي شرق

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