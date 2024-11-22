الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب برشلونة: نستطيع الفوز بدون هذا النجم

فليك
فليك

تحدث هانز فليك مدرب برشلونة، عن مواجهة سيلتا فيجو، غدا السبت، في الجولة 14 من عمر الليجا والتي تشهد غياب لاعبه لامين يامال.

مدرب برشلونة يتحدث عن مواجهة سيلتا فيجو


وقال فليك  في المؤتمر الصحفي: "أتوقع مباراة جيدة، وهدفنا العودة بقوة بعد فترة التوقف الدولي، لأنها ستكون خطوة مهمة".

وأضاف: "لا نخاف اللعب بدون لامين يامال، إنه لاعب مهم بالطبع وننتظر عودته، ولكننا لم نلعب بشكل جيد أمام سوسييداد بسبب غيابه".


وتابع: "يبقى الأهم بالنسبة لي أن يعود يامال سليما بنسبة 100%، وسأتناقش مع اللاعبين حول ما إذا كان الفوز بدونه يمثل تحديا".

وأردف: "جاهزون للمباراة بدون لامين، فالفريق يضم عناصر أخرى بارزة مثل أولمو وكوبارسي ورافينيا وغيرهم ممن يجيدون اللعب في مراكز مختلفة".

وتطرق فليك للمصابين بقوله: "لا يمكنني تحديد موعد معين لعودة كريستنسين وأراوخو، أما جافي بات بإمكانه أن يشارك أساسيا اعتبارا من الغد".

واختتم: "سألت جافي حول مركزه المفضل، ورد بأنه جاهز للمشاركة في أي مركز، وكانت إجابة رائعة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فترة التوقف الدولى لامين يامال مدرب برشلونة لمؤتمر الصحفي لامين ياما كوبارسي كريستنسين سيلتا فيجو

مواد متعلقة

جوارديولا يكشف سبب تجديد عقده مع مانشستر سيتي

في ذكرى تأسيس البلوجرانا، ميسي يتفاعل مع أغاني برشلونة (فيديو)

ألمانيا ضد إيطاليا، مواجهات قوية في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

على رأسها ليفربول، 4 مواجهات من العيار الثقيل تنتظر مانشستر سيتي

بدون هزيمة.. أرقام منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل التحفظ على الشيف الشربيني وابن زوجته في دهس عامل دليفري

قرار جمهوري هام ورسائل من السيسي لقادة القوات المسلحة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 23 -11 - 2024

بعد تداول فيديو، القبض على مشرفة حضانة اعتدت على طفلة بالضرب في الغربية

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

القبض على المتهم بتهديد زيزو بالقتل

محمد مطيع رئيسًا لاتحاد الجودو

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

منوعات

المزيد

لأول مرة، موسكو تستضيف مهرجان جزيرة العرائس

جزائري يلتهم خروفا يزن 15 كيلو خلال نصف ساعة فقط (فيديو)

ابتكار "أرق معكرونة في العالم"

ناوي يأكلها، بيع أغلى "موزة" في التاريخ بسعر 6.2 مليون دولار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس اليوم الجمعة في بورصة المعادن

أحدث أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، 10 فضائل ليوم الجمعة

هل سيموت إبليس مثل باقي المخلوقات؟ رد حاسم من الشعراوي (فيديو)

تفسير صادم لـ رؤية الأخرس في المنام

المزيد
الجريدة الرسمية