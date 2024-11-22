الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط مخزن تجهيز مطعم بدون ترخيص فى الإسكندرية

حملة تموينية
حملة تموينية

 قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين بحملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة. 

حزب الله يستهدف قاعدة حيفا التقنية

تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة ترويج الإستروكس بالمقطم

 يأتى ذلك وفقا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة التموينية على كافة الأنشطة المختلفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومن الغش التجارى.

 

أسفرت عن ضبط مخزن تجهيز مطعم  بدون ترخيص والتحفظ على  ٣٠٠ كجم  لحوم فراخ مفرومة غير صالحة للاستخدام الآدمي  وبدون بيانات.

 

حملة تموينية مكبرة فى الإسكندرية 

 كما تم ضبط  ٣٨ چركن زيت سعة الچركن ٢٠ لتراغ بإجمالى كمية قدرها ٧٦٠ لترا بدون بيانات،  و ٢٠ كرتونة لحم برازيلي وهندي مجمد وزن الكرتونة ٢٠ كجم مجهولة المصدر بإجمالي كمية قدرها ٤٠٠ كجم.

وفي الإطار ذاته تم ضبط محل  لحيازته ٤٩ عبوة مخبوزات وعصائر أنواع مختلفة جميعها منتهية الصلاحية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد حسن الاسكندرية الأسواق مديرية التموين

مواد متعلقة

حزب الله يستهدف قاعدة حيفا التقنية

تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة ترويج الإستروكس بالمقطم

مدرب شباب بلوزداد يتحدث عن مواجهة أورلاندو في مجموعة الأهلي النارية

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل التحفظ على الشيف الشربيني وابن زوجته في دهس عامل دليفري

قرار جمهوري هام ورسائل من السيسي لقادة القوات المسلحة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 23 -11 - 2024

بعد تداول فيديو، القبض على مشرفة حضانة اعتدت على طفلة بالضرب في الغربية

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

القبض على المتهم بتهديد زيزو بالقتل

محمد مطيع رئيسًا لاتحاد الجودو

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

منوعات

المزيد

لأول مرة، موسكو تستضيف مهرجان جزيرة العرائس

جزائري يلتهم خروفا يزن 15 كيلو خلال نصف ساعة فقط (فيديو)

ابتكار "أرق معكرونة في العالم"

ناوي يأكلها، بيع أغلى "موزة" في التاريخ بسعر 6.2 مليون دولار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس اليوم الجمعة في بورصة المعادن

أحدث أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، 10 فضائل ليوم الجمعة

هل سيموت إبليس مثل باقي المخلوقات؟ رد حاسم من الشعراوي (فيديو)

تفسير صادم لـ رؤية الأخرس في المنام

المزيد
الجريدة الرسمية