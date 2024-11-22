ضبط مخزن تجهيز مطعم بدون ترخيص فى الإسكندرية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين بحملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة.

يأتى ذلك وفقا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة التموينية على كافة الأنشطة المختلفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومن الغش التجارى.

أسفرت عن ضبط مخزن تجهيز مطعم بدون ترخيص والتحفظ على ٣٠٠ كجم لحوم فراخ مفرومة غير صالحة للاستخدام الآدمي وبدون بيانات.

حملة تموينية مكبرة فى الإسكندرية

كما تم ضبط ٣٨ چركن زيت سعة الچركن ٢٠ لتراغ بإجمالى كمية قدرها ٧٦٠ لترا بدون بيانات، و ٢٠ كرتونة لحم برازيلي وهندي مجمد وزن الكرتونة ٢٠ كجم مجهولة المصدر بإجمالي كمية قدرها ٤٠٠ كجم.

وفي الإطار ذاته تم ضبط محل لحيازته ٤٩ عبوة مخبوزات وعصائر أنواع مختلفة جميعها منتهية الصلاحية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

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