تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة ترويج الإستروكس بالمقطم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 4 أشخاص، لقيامهم بترويج كمية من الإستروكس بمنطقة المقطم، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيق.

ضبط تشكيل عصابي يتاجر في الاستروكس

البداية كانت بوصول معلومات سرية لـ ضباط مكافحة المخدرات، مفادها قيام تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، بالاتجار في الأستروكس المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط 4 أشخاص، أثناء استقلالهم 4 سيارات ملاكي، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كميات من الأستروكس المخدر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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