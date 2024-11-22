إصابة ضابط ومجند في انقلاب سيارة شرطة بالقليوبية

أصيب ضابط شرطة ومجند في حادث انقلاب سيارة شرطة تابعة لمديرية أمن القليوبية أمام قرية "دندنا" بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، في اتجاه مدينة بنها، بدائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

انقلاب سيارة شرطة مديرية أمن القليوبية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا يفيد بانقلاب سيارة شرطة أمام قرية دندنا دائرة مركز شرطة طوخ بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، مما أدى إلى إصابة ضابط ومجند وتم نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، إلى موقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة شرطة تابعة لمديرية أمن القليوبية، وإصابة "محمود ع م" ضابط شرطة، و"أشرف ا ا" مجند وتم نقلهما إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث من عرض الطريق وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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