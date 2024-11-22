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رياضة

موقف لامين يامال من تدعيم برشلونة أمام بريست في دوري أبطال أوروبا

لامين يامال
لامين يامال

 كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن موعد عودة لامين يامال لاعب فريق برشلونة للمشاركة مع الفريق مرة أخرى في ظل الإصابة التي يعاني منها حاليًا.

وتعرض لامين يامال للإصابة مع فريق برشلونة خلال مباراة النجم الأحمر الصربي، وذلك قبل التوقف الدولي، وغاب عن قائمة المنتخب الإسباني بسبب تلك الإصابة.

وسيغيب لامين يامال عن صفوف فريق برشلونة بشكل مؤكد في المباراة المقبلة ضد فريق سيلتا فيجو، ضمن منافسات الليجا.

 

ووفقًا لما ذكرته إذاعة راديو كتالونيا الإسبانية، فإن مشاركة لامين يامال في مباراة بريست بدوري أبطال أوروبا أيضًا محل شك وليست مؤكدة.

وتابعت تلك التقارير، أن هانز فليك لن يجازف بمشاركة لامين يامال في المباريات، إلا بعد تعافيه بشكل كامل ومشاركته مع الفريق في التدريبات لأكثر من مرة.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة منافسه فريق سيلتا فيجو، غدا السبت، في المباراة التي ستجمع  الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

ويدخل فريق برشلونة تلك المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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برشلونة الإسباني لامين يامال لامين يامال

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