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ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بالقليوبية

ضبط مصنع أسمدة غير
ضبط مصنع أسمدة غير مرخص بالقليوبية، فيتو

تمكنت الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع أجهزة الأمن في القليوبية من ضبط مصنع  دون ترخيص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمصنعة باستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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ضبط مصنع دون ترخيص بالقليوبية
كانت تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات يفيد بورود معلومات بقيام مالك مصنع بدائرة مركز شرطة الخانكة وعامل  بذات المصنع بإدارته دون ترخيص  لإنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمصنعة بإستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بداخل المصنع على 3,5 طن مواد خام لمخصبات زراعية وأسمدة مغشوشة ومجهولة المصدر و20875 لتر منتج نهائى ومواد خام لأسمدة زراعية مغشوشة ومجهولة المصدر وخط إنتاج كامل وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مديرية أمن القليوبية محافظ القليوبية مركز شرطة الخانكة

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