توقعات بارتفاع أسعار النفط الفترة المقبلة لهذه الأسباب

توقع محللو بنك جولدمان ساكس أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارًا للبرميل هذا العام رغم العجز في المعروض عام 2024، والغموض الجيوسياسي.

توقع بفائض من النفط يقدر بـ 0.4 مليون برميل في 2025

لكن أشار «جولدمان ساكس» إلى توقعه بوجود فائض يقدر بـ 0.4 مليون برميل يوميًا العام المقبل.

أسعار النفط اليوم، فيتو

تحد مرونة أسعار أوبك وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار

وأضاف «جولدمان ساكس» في مذكرة بحثية: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70-85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار أوبك وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ارتفاع أسعار النفط اليوم الجمعة لـ 74.37 دولار

يشار إلى أن أسعار النفط سجلت ارتفاعًا اليوم الجمعة، إذ سجلت العقود الآجلة لخام برنت 74.37 دولار بعد أن أعلنت روسيا إطلاق صاروخ باليستي على أوكرانيا وحذرت من احتمالية توسع الصراع، مما أثار مخاوف من تراجع إمدادات الخام.

أسعار النفط اليوم، فيتو

احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى نطاق 85 دولارا

وعن أسباب توقعات البنك لارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة؛ أوضح أنه يتوقع مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025.

أسعار النفط اليوم، فيتو

انخفاض المعروض من النفط الإيراني بسبب فرض العقوبات

وأرجع السبب إلى قلة المعروض من النفط؛ وذلك بسبب انخفاض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

أثر الطاقة الإنتاجية الأحتياطية المرتفعة على مستوى أسعار النفط

وأوضح «جولدمان ساكس» أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة.

أسعار النفط اليوم، فيتو

توقعات بانخفاض معدلات التكرير مع تعافي هوامش البنزين والديزل

وأشار البنك إلى أنه في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر.

توقعات بوصول متوسط خام برنت لـ 76 دولارًا للبرميل في 2025

وفي نفس السياق؛ أبقى «جولدمان ساكس» على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025.

أسعار النفط اليوم، فيتو

انخفاض متوسط سعر خام برنت في 2026

بينما خفض البنك توقعاته بشأن متوسط سعر خام برنت لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

توقعات باستمرار نمو الطلب على النفط

وختامًا في مذكرته البحثية؛ توقع جولدمان ساكس أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدعومًا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.

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