قفزة في أسعار النفط بعد استخدام روسيا صاروخ عابر للقارات في ضرب أوكرانيا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد إعلان روسيا إطلاقها صاروخًا باليستيًّا على أوكرانيا وتحذيرها من اتساع الصراع مما زاد من احتمال تراجع الإمدادات.

وبحلول الساعة 00:07 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 74.37 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 70.27 دولار للبرميل.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال أمس الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين.

وقال بوتين إن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية محذرًا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدًا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بحربها مع أوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة أوبك+.

وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميًّا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأمريكية حدت من المكاسب.

فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين أمس الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.

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