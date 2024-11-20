بوتين يصدر تعليمات للجيش برفع حالة التأهب القصوى، وتوقعات بضربة روسية كبيرة الليلة

فى مؤشر على حدث عسكري ضخم مرتقب بين روسيا وأوكرانيا، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم تعليمات بتأمين جميع المنشآت الحيوية، بما فيها جسر القرم.

بوتين يصدر تعليمات للجيش الروسي بتأمين المنشآت الحيوية

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف أن الرئيس بوتين أصدر تعليمات بتأمين جميع المنشآت الحيوية بما فيها جسر القرم، وأوضح فى معرض رده على سؤال صحفي بشأن تقرير "جلوبال ديفينس كورب" الذي أشار إلى احتمالية عبور مضيق كيرتش وتنفيذ هجمات بصواريخ بعيدة المدى.

صواريخ بعيدة المدى، فيتو

وتابع: "القائد الأعلى للقوات المسلحة -بوتين- أصدر منذ مدة تعليمات باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن جميع المنشآت الحيوية للبنية التحتية، بما في ذلك جسر القرم".

أمريكا ودول غربية يغلقون سفارتهم في كييف ويحذرون الرعايا

وكانت الخارجية الأمريكية، قالت فى وقت سابق اليوم، أنها اتخذت قرارا بغلق سفارة واشنطن في العاصمة الأوكرانية كييف، بناء على معلومات تفيد باحتمال شن "هجوم روسي كبير" الليلة.

صواريخ روسية، فيتو

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية، أنه "من باب توخي الحذر، ستغلق السفارة، وتم إصدار توجيهات لموظفي السفارة بالاحتماء في أماكنهم".

وتابعت الخارجية: "السفارة الأمريكية تنصح الرعايا الأمريكيين بالاحتماء على الفور إذا دوت صفارات إنذار من غارات جوية".

وانضمت السفارة الأمريكية، إلى قرار سفارات اليونانية والإسبانية والإيطالية في العاصمة كييف إغلاق أبوابها أمام المواطنين يوم الأربعاء، تحسبا لهجوم روسي كبير.

الخارجية الروسية تتحدث عن رد كبير يستهدف مراكز حيوية

فى ذات السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن سماح الغرب لكييف بإطلاق صواريخ بعيدة المدى داخل العمق الروسي، يثبت أنه لم يعد بحاجة إلى أوكرانيا وتخلى عنها.

وقالت زاخاروفا في تعليق لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، على فرار بعثات السفارات الأجنبية من كييف: "هذا يثبت أن أوكرانيا والأوكرانيين أداة للغرب، وبعد تعطلها لم يعد لها قيمة".

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وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: " إن أحد الخيارات الأربعة للرد على الضربات بعيدة المدى التى تعرضت لها روسيا يمكن أن يكون توجيه ضربات إلى أهداف في أوكرانيا، والتي كانت تجنبتها موسكو في السابق.

لافتة إلى هذه الضربات قد تستهدف شبكات التدفئة والاتصالات وحتى المباني الإدارية في كييف، وصولا إلى المجمع الموجود في بانكوفايا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر مرسوم أمس الثلاثاء، بالموافقة على العقيدة النووية المحدثة، وأوضح الكرملين، إن تحديث العقيدة النووية الروسية كان أمرا ضروريا لجعلها تتماشى مع الوضع السياسي الراهن.

وجاءت تلك التحركات بعد سماح الرئيس الأمريكى جو بايدن، لأوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية من طراز "أتاكمس" لضرب أراض روسية.

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