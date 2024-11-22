ماذا تفعل حال نسيان جرعة المضاد الحيوي؟ هيئة الدواء تجيب

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح للمرضى الذين يحصلون علي أدوية مضادات حيوية في حال فاتتهم جرعة المضاد الحيوي.

نصائح هيئة الدواء عند نسيان جرعة المضاد الحيوي

وقالت هيئة الدواء المصرية: "إذا تذكر المريض أنه نسي جرعة المضاد الحيوي في وقت قريب يجب تناولها عند تذكرها ثم استكمال باقي الجرعات في مواعيدها المعتادة".



استشارة الطبيب والصيدلي بشأن مواعيد تناول المضادات الحيوية

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه إذا تذكر المريض جرعة المضاد الحيوي مع قرب تناول الجرعة التالية، يجب عليه ترك الجرعة التي فاتته وتناول الجرعة الجديدة في موعدها.



وحذرت من تناول جرعة مضاد حيوي إضافية لتعويض الجرعة التي نسيها المريض، ونصحت بضرورة استشارة الصيدلي في حالة الخطأ في جرعات المضاد الحيوي.

كانت حذرت هيئة الدواء المصرية من مقاومة المضادات الحيوية نتيجة الاستخدام العشوائي لها، حيث تعتبر مصدر قلق متزايد للصحة العامة في جميع أنحاء العالم. ​​​



وقالت هيئة الدواء المصرية إنه عندما يصاب شخص ما ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ فإن علاجه يكون أكثر صعوبة، وقد تنتقل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية إلى أشخاص آخرين. ​​​

تأثير عدم فاعلية المضادات الحيوية في الجسم

وكشفت عن تأثير عدم عمل المضادات الحيوية في الجسم بعد حدوث مقاومة للمضادات الحيوية:

1- فترات مرض أطول. ​​​

2- أمراض أكثر تعقيدا

3- المزيد من زيارات الطبيب. ​​​

4- استخدام عقاقير أقوى وأكثر تكلفة. ​​​

5- تزايد الوفيات بسبب الالتهابات البكتيرية. ​​​

​​​وأكدت هيئة الدواء المصرية أن استخدام المضادات الحيوية في حالات البرد والأنفلونزا أمر خاطئ

وأرجعت هيئة الدواء السبب في ذلك أن سبب الإنفلونزا فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية.​​

وأكدت هيئة الدواء أن المضادات الحيوية تستخدم معالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط. ​​

أشارت أنه لا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والإنفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.​​

مقاومة المضادات الحيوية

وحذرت هيئة الدواء المصرية من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية حتى لا يحدث مقاومة للمضادات الحيوية والتي تحدث نتيجة للاستخدام الخاطئ أو المفرط للمضادات الحيوية، ويمكن تقليل قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية، من خلال وعي المواطنين بعدم الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية لذا يجب تناول جرعة المضاد الحيوي التي وصفها الطبيب حتى النهاية.​​

وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة تجنب استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط، مثل: "حقنة البرد" أو "مجموعة البرد"، لأن استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالي المضاد الحيوي يكون بلا تأثير إذا احتجت لاستخدامها فيما بعد. ​

المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية بناء على تشخيص الطبيب.

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