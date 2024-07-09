الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

​هل يمكن أن تنتقل العدوى بالحزام الناري للمحيطين بالمريض؟ هيئة الدواء تجيب

الحزام الناري
الحزام الناري

أكدت هيئة الدواء المصرية أن العدوى من المصاب بالحزام الناري يمكن أن تنتقل إلى المحيطين به.

الفيروس المسبب للحزام الناري ينتقل لأي شخص ليست لديه مناعة ضد جدري الماء

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه من الممكن أن ينتقل الفيروس لأي شخص ليست لديه مناعة ضد جدري الماء، ويحدث ذلك عادة من خلال لمس التقرحات المفتوحة الناتجة عن الطفح الجلدي دون عازل.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه بمجرد الإصابة بالعدوى، سيصاب الشخص بجدري الماء وليس بالحزام الناري.​

وحذرت هيئة الدواء المصرية من تجاهل أعراض مرض الحزام الناري والتي يمكن أن تظهر فجأة وتتشابه مع أمراض جلدية أخرى.


 أعراض الحزام الناري 

وقالت هيئة الدواء المصرية إن أعراض الحزام الناري تشمل:
١- الحكة 
٢- الإرهاق 
٣- حساسية ضد الضوء 
٤- الصداع 
٥- الحمي 
٦- بثور ممتلئة بالسوائل تتفتح وتكون فوقها قشرة 
٧- طفح جلدي أحمر يظهر بعد بضعة أيام من بدء الألم 

٨- شعور بالألم أو الحرقة أو الوخز

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا عن العمر المناسب لتلقي تطعيم الحزام الناري، لافتة إلى أنه يمكن الحصول عليه من عمر 18 سنة إذا كان المصاب يحصل على دواء أو مرض يؤثر على المناعة.

العمر المناسب لتلقي تطعيم الحزام الناري

وقالت فاكسيرا إن تطعيم الحزام الناري هو تطعيم غير حي ومناسب لكل الأشخاص أكبر من 50 سنة، موضحة أن التطعيم عبارة جرعتين بينهم مدة زمنية من شهرين لـ6 أشهر، مشيرة إلى أنه لا يوجد موانع للحصول على تطعيم الحزام الناري إلا إذا كانت توجد إصابة بالمرض وقت الحصول على التطعيم.

مرض الحزام الناري 

ومرض الحزام الناري أحد الأمراض الجلدية المناعية الذي يظهر في شكل طفح جلدي في أي مكان بالجسم.

أسباب مرض الحزام الناري

وأوضحت وزارة الصحة أن أهم أسباب مرض الحزام الناري:

١- ضعف المناعة.
٢- التقدم في السن خاصة عند الأفراد الذين سبق إصابتهم بالجدري المائي.

الصحة العالمية: لا مكان آمن في غزة وأوامر الإخلاء تعيق إسعاف المصابين

الكشف والعلاج بـ10 جنيهات، الصحة توضح ضوابط صرف الأدوية بالعيادات الصباحية (فيديو)

وتتضمن أعراض مرض  الحزام الناري:
١- ألم وحرقة مكان الإصابة. 
٢- طفح جلدي أحمر اللون. 
٣- بثور تحتوي على سائل وتتكون عليها قشور.
٤- حكة.
٥- إرهاق مستمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الطفح الجلدي الحزام النارى هيئة الدواء المصرية جدري الماء هيئة الدواء أعراض الحزام النارى مرض الحزام النارى

مواد متعلقة

هيئة الدواء تحذر من 8 أعراض لمرض الحزام الناري

فاكسيرا توفر التطعيم المضاد لمرض الحزام الناري خلال أيام

معلومات عن لقاح الحزام الناري (انفوجراف)

بسعر 4388 جنيها، فاكسيرا توفر تطعيما ضد مرض الحزام الناري

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

حقيقة تحريك أسعار الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال

بعد استقالة مجلس وليد دعبس، من هو رئيس مجلس مودرن سبورت الحالي؟

درجات الحرارة المسجلة الآن فى الظل بالمحافظات

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

وفاة أحمد رفعت، استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن سبورت

أخبار الأهلي، عودة كهربا وتاو أمام بيراميدز وتجديد عقد معلول

منوعات

المزيد

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

رجل قعيد يلقي زجاجتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في السوق

كم سجل سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالسوق المصرى

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التثويب في غير أذان الفجر؟ الإفتاء تجيب

دعاء عاشوراء، أفضل ما يقال في هذا اليوم

تفسير حلم الجراد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى والذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية