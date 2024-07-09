​هل يمكن أن تنتقل العدوى بالحزام الناري للمحيطين بالمريض؟ هيئة الدواء تجيب

أكدت هيئة الدواء المصرية أن العدوى من المصاب بالحزام الناري يمكن أن تنتقل إلى المحيطين به.

الفيروس المسبب للحزام الناري ينتقل لأي شخص ليست لديه مناعة ضد جدري الماء

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه من الممكن أن ينتقل الفيروس لأي شخص ليست لديه مناعة ضد جدري الماء، ويحدث ذلك عادة من خلال لمس التقرحات المفتوحة الناتجة عن الطفح الجلدي دون عازل.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه بمجرد الإصابة بالعدوى، سيصاب الشخص بجدري الماء وليس بالحزام الناري.​

وحذرت هيئة الدواء المصرية من تجاهل أعراض مرض الحزام الناري والتي يمكن أن تظهر فجأة وتتشابه مع أمراض جلدية أخرى.



أعراض الحزام الناري

وقالت هيئة الدواء المصرية إن أعراض الحزام الناري تشمل:

١- الحكة

٢- الإرهاق

٣- حساسية ضد الضوء

٤- الصداع

٥- الحمي

٦- بثور ممتلئة بالسوائل تتفتح وتكون فوقها قشرة

٧- طفح جلدي أحمر يظهر بعد بضعة أيام من بدء الألم

٨- شعور بالألم أو الحرقة أو الوخز

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا عن العمر المناسب لتلقي تطعيم الحزام الناري، لافتة إلى أنه يمكن الحصول عليه من عمر 18 سنة إذا كان المصاب يحصل على دواء أو مرض يؤثر على المناعة.

العمر المناسب لتلقي تطعيم الحزام الناري

وقالت فاكسيرا إن تطعيم الحزام الناري هو تطعيم غير حي ومناسب لكل الأشخاص أكبر من 50 سنة، موضحة أن التطعيم عبارة جرعتين بينهم مدة زمنية من شهرين لـ6 أشهر، مشيرة إلى أنه لا يوجد موانع للحصول على تطعيم الحزام الناري إلا إذا كانت توجد إصابة بالمرض وقت الحصول على التطعيم.

مرض الحزام الناري

ومرض الحزام الناري أحد الأمراض الجلدية المناعية الذي يظهر في شكل طفح جلدي في أي مكان بالجسم.

أسباب مرض الحزام الناري

وأوضحت وزارة الصحة أن أهم أسباب مرض الحزام الناري:

١- ضعف المناعة.

٢- التقدم في السن خاصة عند الأفراد الذين سبق إصابتهم بالجدري المائي.

وتتضمن أعراض مرض الحزام الناري:

١- ألم وحرقة مكان الإصابة.

٢- طفح جلدي أحمر اللون.

٣- بثور تحتوي على سائل وتتكون عليها قشور.

٤- حكة.

٥- إرهاق مستمر.