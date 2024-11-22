حرب التكاتك، مشاجرة بالأسلحة البيضاء وسقوط مصابين في أكتوبر

تمكنت قوات مباحث الجيزة من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم ثان أكتوبر، وضبط طرفي المشاجرة التي تسببت في إصابة 5 أشخاص، إثر اندلاع خلاف بينهم بسبب أولوية المرور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد الشرقاوي، إخطارا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، يفيد فيه إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بدائرة قسم أكتوبر ثان، وعلى الفور انتقل رئيس مباحث أكتوبر ثان المقدم كريم سمير والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين نشوب مشاجرة بين كل من عامل، 24 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وآخر 19 عاما، مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ والحالة العامة سيئة، “و آخر 40 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، طرف أول.



وطرف ثان، كل من؛ شاب 20 عاما، مصاب بجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وعامل، بسبب أولوية مرور والتحميل على “توكتوك”، وعلى إثرها، نشبت مشاجرة بين الطرفين، اعتدى كل منهم على الآخر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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