الخميس 21 نوفمبر 2024
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حوادث

المعمل الجنائى يفحص حريق مخزن بلاستيك في الساحل

حريق مخزن في الساحل،فيتو
حريق مخزن في الساحل،فيتو

وصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة، لفحص آثار حريق نشب داخل مخزن أدوات بلاستيكية بدائرة قسم شرطة الساحل، للوقوف علي أسباب الحريق عقب انتهاء رجال الدفاع المدني من عمليات التبريد.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا وراء اشتعال النيران، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وكان قد تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن منظفات في منطقة شبرا دون إصابات، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

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فريق من المعمل الجنائي أمن القاهرة قسم شرطة الساحل

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