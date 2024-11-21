إحباط تهريب ٣ أطنان دقيق وإغلاق مخبزين في القاهرة

نجحت مباحث شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة من إحباط تهريب ٣ طن دقيق وإغلاق مخبزين وانقطاع الخدمات عليهم من قبل الجهات المعنية لعدم التزامه بالوزن والأسعار المقررة بدوائر أقسام شرطة الظاهر والسيدة زينب والموسكي، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة تواصل شنها مباحث التموين لضبط الجرائم التموينية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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