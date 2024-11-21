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تعديل جدول امتحانات شهر نوفمبر بالجيزة

مدير تعليم الجيزة،
مدير تعليم الجيزة، فيتو

أعلن سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تعديل جدول امتحانات شهر نوفمبر لجميع الصفوف الدراسية.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن موعد بدء الامتحانات قد تأجل ليصبح يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، بدلًا من الأحد 24 نوفمبر 2024.

 

جداول امتحانات شهر نوفمبر بعد التعديل

ودعا مدير تعليم الجيزة جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى متابعة الجداول المعدلة التي سيتم نشرها خلال الأسبوع المقبل عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة ووسائل الإعلام المختلفة.

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أشارت الوزارة حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات شهر نوفمبر للفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

- إعداد امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي العام على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بكل إدارة. 

 

امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي

 بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى العام المدارس الرسمي الرسمي لغات - الخاص - الخدمات: يتم امتحانهم ورقيًّا طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاث نماذج امتحانية تسلم الإدارة المدرسة ( تصوير الامتحانات مسئولية الإدارة التعليمية).

 

امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي

 بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام  تعقد امتحانات الكترونية وفق المواصفات الفنية للامتحان، على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة (٨٥%) وأسئلة مقالية قصيرة (Short Essay) بنسبة (0) على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر.. طلاب الدمج تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقية الامتحانية الخاصة بكل إعاقة.

ونوهت الوزارة بأنه في حالة حدوث أي مشكلة تقنية فى أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًّا لهذه المادة في ذات موعد الامتحان.

كما أشارت الوزارة إلى أن الطلاب الموجودين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت (الخاص - الخدمات (أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت) كسر سرقة....) يتم امتحانهم ورقيًّا على أن يكون الامتحان الورقي هو ذات الامتحان الإلكتروني.

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